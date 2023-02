Technikakademie Braunschweig – Was lernt man dort eigentlich?

An den Ständen im Gebäude der Technikakademie (TAB) in der Kastanienallee laufen die Gespräche. Partnerfirmen geben Interessierten einen Nachmittag lang Einblicke in ihre Geschäftsbereiche. Rateq, ein auf Automatisierungsprozesse spezialisiertes Unternehmen aus Braunschweig, verbindet die Demonstration des eigenen Know-Hows mit der Ausgabe von Begrüßungsgetränken: An einer Cocktailmaschine wird gezeigt, wie durch entsprechende Programmierung verschiedene Zutaten ins Glas gelangen.

Lutz Barfels blickt zufrieden den Gang entlang. Der TAB-Schulleiter und sein Team organisieren die jährliche Veranstaltung, um Schülern nützliche Kontakte in die Wirtschaft zu vermitteln.

Techniker-Abschluss oder Bachelor: Durchschnittsgehälter sind fast identisch

Wer an der TAB den Titel „Staatlich geprüfter Techniker“ erwerben möchte, gelangt nur mit eigenverantwortlichem Lernen, Wissensdurst und entsprechender Motivation zum Erfolg. Das Ergebnis gleicht im besten Fall dem ersten Abschluss der Qualifikation an einer Hochschule.

Denn laut dem Deutschen Qualifikationsrahmen, einer Kategorisierung von Qualifikationsniveaus im deutschen Bildungssystem, steht der „Staatlich geprüfte Techniker“ auf einer Stufe mit dem Bachelor-Absolventen der Hochschulen. Diese Gleichsetzung, sagt Barfels, existiere nicht nur auf dem Papier. Die Statistik zeige, dass die Durchschnittsgehälter beider Absolventengruppen nahezu identisch seien.

Zwei junge Männer informieren sich am Stand des Ingenieur- und IT-Dienstleisters Ferchau. Foto: Henning Thobaben

Weiterbildung an der Technikakademie Braunschweig ist gebührenfrei

Anders als auf privaten Technikerschulen zahlen die Lernenden an der TAB keine Gebühren für die Weiterbildung. Finanziert wird der Lernbetrieb aus öffentlichen Mitteln. Der typische TAB-Schüler ist 20 bis 30 Jahre alt, verfügt über Realschulabschluss oder Hochschulreife, hat seine berufliche Erstausbildung absolviert und mindestens ein Jahr Berufserfahrung gesammelt. Ziel ist die Weiterbildung vom Facharbeiterabschluss zum „Staatlich geprüften Techniker“.

Dafür ist ein Pensum von 2400 Unterrichtsstunden zu bewältigen – in der Regel geschieht dies in Vollzeit innerhalb von zwei Jahren. Rund ein Drittel der TAB-Schüler entscheidet sich für ein alternatives berufsbegleitendes Modell mit Abendunterricht, das vier Jahre in Anspruch nimmt.

Die vier angebotenen Fachrichtungen sind Elektrotechnik, Informatik, Maschinentechnik und Mechatronik. „Ab Herbst kommt mit Fahrzeugtechnik und dem Schwerpunkt auf alternative Antriebe eine weitere Möglichkeit hinzu, die wir in Kooperation mit der Heinrich-Büssing-Schule realisieren“, kündigt Barfels an.

Lutz Barfels, Leiter der Technikakademie Braunschweig. Foto: Henning Thobaben

TAB-Absolventen werden Semesters aufs Studium angerechnet

Aufgrund von inhaltlichen Schnittmengen mit dem Hochschulbetrieb wächst bei dem einen oder anderen Lernenden an der TAB im Laufe der Weiterbildung sogar das Interesse an einem akademischen Studium. Und diese Option steht TAB-Absolventen offen. Möglich macht dies zum einen der integrierte Erwerb der Fachhochschulreife. Zudem erleichtern Kooperationen mit Hochschulen die Aufnahme eines Studiums, worüber entsprechende Institutionen beim Partnerfirmentag ebenfalls informierten.

„Viele haben Respekt vor den Mathe- und Physikinhalten. Aber dafür gibt es entsprechende Vorkurse“, sagte zum Beispiel Dr. Holger Köpper von der Zentralen Studienberatung der TU Clausthal an seinem Stand. Dort werden den TAB-Absolventen zwei Semester auf ihr sechssemestriges Studium angerechnet.

Erst der praxisorientierte Technikerabschluss, dann die akademische Krönung

Auch die Hochschule Harz aus Wernigerode war mit einem Stand vertreten. Dort ist mittlerweile auch Anja Klewe mit einem berufsbegleitenden Studium gelandet. 2013 hatte die Braunschweigerin an der TAB ihren Abschluss in Maschinentechnik gemacht. Neben ihrem Job in der Ilsenburger Grobblech GmbH lernt die ausgebildete Industriemechanikerin jetzt in Wernigerode für ihren Bachelor. „Mein Ziel ist, in Zukunft als Ingenieurin zu arbeiten“, erklärte Klewe, die dafür einmal im Monat für zwei- bis dreitägige Wochenendmodule in die Harzstadt fährt. Dem praxisorientierten Technikerabschluss will die 35-Jährige die akademische Krönung folgen lassen.

Dank einer Kooperation mit der Universität Bolton haben TAB-Schüler auch die Chance, Auslandserfahrung in England zu sammeln.

Gut 200 junge Menschen sind derzeit in der Technikakademie angemeldet. Lutz Barfels sieht da noch Luft nach oben. Ziel: Zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2026 sollen es dank noch besserer Verzahnung mit der Wirtschaft möglichst doppelt so viele sein.

Für alle Interessenten: An diesem Samstag, 18. Februar, lädt die TAB von 9 bis 12 Uhr zum Info-Tag ein.

