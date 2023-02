99 Studierende der TU Braunschweig erhalten Deutschlandstipendium

99 Studierende der Technischen Universität Braunschweig werden mit einem Deutschlandstipendium gefördert. Sie kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und erhalten ein Jahr lang monatlich jeweils 300 Euro. Wie die TU mitteilt, beträgt die Fördersumme in diesem Jahr 178.200 Euro. Mit der Aufstockung der Stipendiensumme durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung konnten demnach insgesamt 356.400 Euro vergeben werden.

Die 99 geförderten Studierenden kommen aus allen Fakultäten der TU Braunschweig. Der Schwerpunkt liege auf den ingenieurwissenschaftlichen Fächern, so die Uni. „Insgesamt hatten sich 450 Studierende auf die Stipendien beworben. Auswahlkriterien für die Vergabe von Deutschlandstipendien sind vor allem Leistung und Begabung. Außerdem werden ehrenamtliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein und persönliche Umstände bei der Vergabe berücksichtigt.“

39 Fördererinnen und Förderer stellen Stipendien in Braunschweig zur Verfügung

Neben der finanziellen Unterstützung fördere das Deutschlandstipendium auch den fakultätsübergreifenden Austausch zwischen den Stipendiatinnen und Stipendiaten, sodass hier neue Netzwerke entstehen können. 39 Fördererinnen und Förderer, zu denen Unternehmen, Stiftungen, Vereine und Privatpersonen gehören, stellten laut der TU Stipendien zur Verfügung. Einige Fördernde seien bereits zum zwölften Mal und damit seit Beginn des Programms im Jahr 2011 dabei.

Laura Baden, die Germanistik und evangelische Religion auf Grundschullehramt studiert, wird bereits zum zweiten Mal durch das Deutschlandstipendium gefördert: „Im Sommersemester 2023 starte ich in meine Masterarbeitsphase und weiß, dass diese für mich eine neue Herausforderung werden wird. Schon bei meiner letzten Förderung hat mir das Stipendium das Schreiben meiner Bachelorarbeit sehr erleichtert!“

TU Braunschweig: Für das Stipendium ist keiner Einser-Notendurchschnitt nötig

Die Uni betont, dass das Deutschlandstipendium für viele Studierende eine Möglichkeit biete, gefördert zu werden: „Gute Bewerbungen aller Studierenden aus allen Fachrichtungen sind willkommen. Es muss nicht immer ein Einser-Notendurchschnitt sein, um durch ein Stipendium gefördert zu werden“, unterstreicht Henning Karsten, Referent für Fundraising an der TU.

Das Deutschlandstipendium ist ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), bei dem jeder von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen gespendete Euro vom BMBF verdoppelt wird. Die ausgewählten Studierenden erhalten über zwei Semester einen monatlichen Stipendienbetrag von 300 Euro. Neben dem Finanziellen steht die ideelle Förderung der Studierenden im Mittelpunkt des Programms. Die Förderer machen Angebote zum Kennenlernen, Hereinschnuppern und Vernetzen.

Die Fördernden 2022/23 der Stipendien der TU Braunschweig

Adalbert-Zajadacz-Stiftung. Avacon AG, Braunschweigischer Hochschulbund e.V., BSI Beauty Science Intelligence GmbH, Cray-Stiftung, Deutsche Bahn AG, eck*cellent IT GmbH, Ed. Züblin AG, Eurofins Institut Nehring GmbH, Familie Funke Stiftung, Ferchau GmbH, Förderverein Partikeltechnik Braunschweig e.V., Gisela und Hermann Stegemann-Stiftung, Glatt GmbH, Hamburg Port Authority AöR, Hilti AG, IAV GmbH,IHK Braunschweig, IMA Schelling Deutschland GmbH, Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH, Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH mit dem Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Jörg und Aenne Hinze Stiftung, Lufthansa Technik AG, MTU Maintenance Hannover GmbH, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Nord/LB, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, PRISMA Projektingenieure für Strategie und Management GmbH, Pro Stiftung c/o, Bürgerstiftung Braunschweig, Sanacorp Pharmahandel GmbH. Schweerbau GmbH & Co. KG, Siemens Mobility GmbH, Sigi und Hans Meder Stiftung, Stiftung Bauindustrie Niedersachsen Bremen. Talanx AG vertreten durch die HDI AG, TÜV NORD GROUP, univativ GmbH, VGH Versicherung, Volkswagen Group Services GmbH.

red

