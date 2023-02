Verfolgung durchs Unterholz: Polizei Braunschweig stellt Autodieb

In der Nacht auf Montag wollten Braunschweiger Polizeibeamte einen Range Rover Sport auf der Autobahn 2 kontrollieren. Kurz vor der geplanten Kontrolle verließ der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen. Die Beamten folgten ihm und gaben ihm Haltezeichen.

Braunschweig-Flughafen: Die Flucht geht zu Fuß weiter

Laut der Polizei Braunschweig hielt das Fahrzeug zunächst an, beschleunigte aber wieder, als die Beamten an das Auto herantraten. Durch weitere Funkstreifenwagen wurden mögliche Fluchtwege versperrt, sodass der Fahrer anhielt und zu Fuß in das angrenzende Unterholz flüchtete.

Der Bereich wurde sofort umstellt und mit Signalmunition ausgeleuchtet. Nach kurzer Zeit konnte der Mann auf einem Firmengelände an der Hermann-Schlichting-Straße festgenommen werden. Es handelte sich um einen 22-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zuvor in Hannover gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

red

