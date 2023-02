Wohnungsbrand in Braunschweig-Heidberg – eine Verletzte

Braunschweig. In der Köslinstraße in Braunschweig hat es gebrannt. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In der Nacht zum Montag hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Heidberg in der Köslinstraße gebrannt. Laut der Feuerwehr Braunschweig befand sich die Mieterin in ihrer Wohnung, als das Feuer ausbrach. Weil die Nachbarn daraufhin Feuer und Rauch in der Erdgeschosswohnung feststellten, riefen sie die Feuerwehr.

Braunschweig: Bewohnerin mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Die Bewohnerin konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell aus der Wohnung gerettet und anschließend durch die Rettungskräfte versorgt werden. Das Feuer im Wohnzimmer wurde unter Kontrolle gebracht. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

