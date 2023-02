Gleich drei Straßenbahnen konnten am Samstagabend in Braunschweig nicht weiterfahren.

Straßenverkehr in Braunschweig Verkehrschaos in Braunschweig – Kein Durchkommen für drei Trams

Ein Falschparker hat am Samstagabend für heftige Verzögerungen im Betriebsverlauf der Straßenbahnlinien 3 in Braunschweig gesorgt. Gleich drei Straßenbahnen standen gegen 19 Uhr an der Haltestelle Gliesmaroder Straße und konnten nicht in Richtung Volkmarode weiterfahren. Die Polizei forderte einen Abschleppwagen an. Er rückte auch aus, der Falschparker musste jedoch nicht abgeschleppt werden, da der Fahrer des Kleinbusses rechtzeitig zurückkam. Die betroffenen Fahrgäste stiegen in einen Ersatzbus um.

Dieser Falschparker sorgte für große Aufregung am Abend in Braunschweig. Foto: Philipp Engel

Trotzdem muss der Fahrer des Kleinbusses nun Zahlungen von mehreren Hundert Euro leisten. Die Polizei spricht von einer Ordnungswidrigkeit, auch der Abschleppdienst verlangt Geld. Dazu stellt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH den Schienenersatzverkehr in Rechnung. Hinzu kommen eventuelle Regressansprüche der Fahrgäste, teilt die Verkehrs-AG mit.

