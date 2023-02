Vor Corona: Der Karnevalsumzug 2020 in Hondelage stand unter dem Motto „Clownerie und Narretei sind im Zirkus Hondeln stets dabei".

Schoduvel in Braunschweig

Schoduvel in Braunschweig Samstag zehnter Karnevalsumzug durch Hondelage

Nach zwei Jahren Pause wird in Hondelage am kommenden Samstag, 11. Februar, wieder Karneval gefeiert. Es ist bereits der zehnte Umzug, der durch Hondelage führt – mit Vereinen und Gruppen, aber auch Familien aus dem Stadtteil im Nordosten Braunschweigs. Das Motto ist nach der Corona-Pause so einfach wie aussagekräftig: „Hondeln feiert wieder Karneval.“

Anschließende Party im Sportheim

Der Umzug eignet sich wegen seiner Überschaubarkeit besonders gut für Familien mit kleinen Kindern. Er startet um 14.11 Uhr an der Wolfstraße und führt über Schaftrift, Hinter dem Berge und Tränkeweg zum dortigen Sportheim. Er dauert etwa eine dreiviertel Stunde. Nach dem Umzug findet im Sportheim eine Zugparty für jedermann statt.

Auch einen Prinzen, Stefan Meinertz, und eine Prinzessin, Svenja, haben die Hondelager gekürt, die an der Spitze des Zuges fahren. Für die Besucher an der Strecke werden wieder Süßigkeiten verteilt wie beim großen Schoduvel ein Wochenende später.

Lesen Sie mehr zum Thema

men

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de