Braunschweig: Jugendliche attackieren Fahrgäste in Straßenbahn

Braunschweig. Vorfall in Braunschweigs Weststadt: In der Tramlinie 3 hat eine Gruppe Jugendlicher am Samstag andere Personen angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Straßenbahnlinie 3 ist am Samstag eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Die Braunschweiger Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei ermittelt derzeit zu einer gefährlichen Körperverletzung. In einer Straßenbahn der Linie 3 hatten Jugendliche am Samstagabend andere Fahrgäste attackiert und mit Flaschen beworfen.

Die Gruppe aus drei bis vier Jugendlichen war vor 18.30 Uhr am Alsterplatz in die Tramlinie 3 in Richtung Volkmarode eingestiegen. „Bereits an der Haltestelle waren sie durch ihr lautes und offensichtlich alkoholisiertes Auftreten negativ aufgefallen“, heißt es im Polizeibericht. In der Straßenbahn waren sie ebenfalls „sehr laut“ – einer der Fahrgäste sprach die Gruppe daraufhin an.

Die Gruppe griff den 39-Jährigen anschließend an. Als zwei weitere Zeugen im Alter von 59 und 27 Jahren dem Mann zu Hilfe eilten, wurde der Jüngere ebenfalls attackiert. „Verletzungen konnten zunächst nicht festgestellt werden“, sagt die Polizei.

„Am Jödebrunnen“: Jugendliche werfen in und außerhalb der Tram mit Flaschen

Die Jugendlichen sollen anschließend Flaschen innerhalb sowie außerhalb der Straßenbahn geworfen haben. Abgespielt hat sich dies an der Haltestelle „Am Jödebrunnen“.

Zwei der Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Die erste Person soll zwischen 16 und 17 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein. Er hat blonde Haare, spricht akzentfreies Deutsch und trug an dem Abend eine weiße Jacke. Die zweite Person soll zwischen 16 und 18 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Dieser hatte einen „dunklen Teint“, trug einen Schnauzbart und sprach ebenfalls akzentfrei Deutsch.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Fahrgäste der Straßenbahn, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter (0531) 476-3515 zu melden.

