Kino in Braunschweig: Abenteurer-Pärchen heilt das Ökosystem

Er scheint gereift. Durch Frau und Kind und wohl auch durch die Herausforderungen des Landlebens. Bei seinem letzten Besuch in Braunschweig mit der Doku „Expedition Happiness“ wirkte Felix Starck nicht annähernd so geerdet wie jetzt bei seinem Besuch in Braunschweig mit „Step by Step“. Als habe er mit seinen Misserfolgen auf dem Acker und der Geburt seines Söhnchens Oskar Demut gelernt. Am Sonntagmittag im Astor eroberten er und seine Freundin Valentina durch Bescheidenheit, ehrliche Worte und eine Spur Selbstironie die Herzen der Kinobesucher. Das Ziel des Films sei es, Hoffnung zu vermitteln, sagte er. „In einer Zeit, in der wir nur noch schlechte Nachrichten hören, muss es auch solche Botschaften geben.“

Felix Starck (links) und seine Freundin Valentina Blaumann präsentierten am Sonntag bei der BZ-Filmpremiere ihre Dokumentation „Step by Step". Rechts: Astor-Chef Frank Oppermann. Foto: ANN CLAIRE RICHTER

Am Rande seines Besuchs räumte Starck ein, dass dieser Film wohl längst nicht an die Zuschauerzahlen seiner Vorgängerfilme anknüpfen werde. Während „Pedal the World“ 240.00 Besucher gelockt hatte, erwartet Starck nun nicht mehr als 10.000. „Kino läuft im Moment allgemein ganz schlecht“, sagte er achselzuckend. Dennoch will er es wagen: In den USA soll der Film mit 750 Kopien an den Start gehen. „Das wäre ein Rekord unter den deutschen Filmen.“ Dort seien Farmerfilme traditionell beliebter als hier. Künftig wolle er aber nur noch Filme produzieren und keine mehr selbst drehen, kündigte er an. „Dazu bin ich einfach zu alt“, meinte er lachend. Starck ist 33.

„Step by Step“ – eine Filmrezension:

So läuft das von der Geburt bis zum Tod: ein Auf und Ab. Versuch und Irrtum. Aber auch Glücksgefühle sind drin in der Pralinenschachtel des Lebens, wenn’s denn so klappt wie geplant. Filmemacher Felix Starck nimmt uns in „Step by Step“, seiner dritten Doku, mit auf seine Selbsterkundungsreise nach Mallorca, wo er mit seiner Freundin Valentina ein Leben abseits des Großstadttrubels aufbauen will. Redliche Farmer wollen sie werden, damit der kleine Oskar – anfangs noch im Bauch der Mama – im Einklang mit der Natur aufwachsen kann. Eine glückliche, gesunde Kindheit soll es werden, mit selbstgezogenen Zucchini und Karotten. Ein Leben ohne Schuldgefühle gegenüber dem Planeten.

Aber aller Anfang ist schwer, das Paar naiv und unerfahren und das Land störrisch: steinig, trocken, leblos. Felix und seine Tina rackern sich ab und geben auch nicht auf, als die ersten Setzlinge schnell die Grätsche machen, der Ernteerfolg ausbleibt und die gute Abenteurerlaune schwindet. Der ausgelaugte Boden muss erst fruchtbar gemacht werden. Das nötige Wissen ziehen sich die beiden aus dem Internet. Bauernschläue dank Youtube. Das Ziel: regenerative Landwirtschaft zur Selbstversorgung und Heilung des Ökosystems.

Nach seiner länderübergreifenden Fahrrad-Erkundung „Pedal the World“ und der abenteuerlichen Bustour „Expedition Happiness“ ist Felix Starck nun also sesshaft geworden. Wie in der Reality-TV-Show „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ lässt sich das Paar mit der Kamera begleiten bei Pleiten, Pech und Pannen, beim Fußfassen in der Fremde, in Momenten der Verzweiflung und der Glückseligkeit. Wir leiden mit, als der Vermieter den beiden kündigt und sie nach harter Arbeit und ersten Erfolgen eine neue kleine Farm suchen und von vorne beginnen müssen. Aber weil die beiden ihre Lektionen schon recht fleißig gelernt haben, läuft’s gut und immer besser.

Am Ende wird der Film arg süßlich

„Step by Step“ ist eine nette kleine Aussteigersaga, die uns ein durchaus sympathisches Pärchen präsentiert, ein bisschen was über nachhaltige Landwirtschaft vermittelt und hübsche Bilder vom Wachsen und Gedeihen zeigt – all das mit geschmeidigen Klängen untermalt. Am Ende aber mündet die Doku in ein kitschiges Wohlfühlfamilienfilmchen mit wonnigem Baby wie aus der Windel-Werbung. Ein bisschen zu dick aufgetragen. Und auch das Sammelsurium an dargebotenen Lebensweisheiten ist recht lau. Wissen wir nicht alle, wie beglückend Familie und Gemeinschaft sein können, wenn einer für den anderen einsteht? Dass die kleinste Zelle der Gesellschaft der größte Kraftspender sein kann? Dass wir uns an der Natur versündigt haben und dringend neue Wege einschlagen müssen? Und dass jeder einzelne seinen Beitrag leisten kann und muss?

Aber egal. Die Botschaft, dass es Hoffnung gibt, rührt ja doch, wärmt das Herz und geht unter die Haut.

Zuschauerstimmen der BZ-Filmpremiere:

Felix Wunderlich (35): Eine Liebeserklärung an das Leben, das Land und die nächste Generation. Einfach wunderbar!

Conchi Muna: Ganz toller Film. Voll Mut, Vertrauen, Hoffnung. Auch sehr emotional. Felix und Tina laden uns ein, auf uns selbst zu hören, dieser inneren Stimme, die Intuition heißt, zu folgen. Danke!!!

Julia Bressem (27): Manchmal verwackelt, manchmal nicht richtig fokussiert – die ganze Zeit authentisch. Ein wirklich sehenswerter, emotionaler Weg einer jungen Familie.

Ronny Schmidt (48): Sehr sehenswert! Eine gelungene Mischung aus Information, Emotion, Wünschen und Idealismus. Tolle Bilder. Einblicke in ein Lebensprojekt. Es macht Mut!

Lea Weigand (41): Wunderschöner Film über das Verfolgen eigener Träume. Gleichwohl ich oft die Frage im Kopf hatte, wie viele Privilegien es braucht, um genau dieses zu können.

Charlotte Gaus (35): Der Film greift scheinbar unangestrengt alltägliche Sehnsüchte auf – nach Gemeinschaft, Naturverbundenheit, Entwicklung und Authentizität. Danke!!!

Matthias Wohlrad (28): Das nächste Hochbeet wird nun angegangen.

Borghild Krause (67): Endlich ein Film, der Mut macht.

Alarah Huppertz (28): Informativ, berührend, fesselnd. Storytelling, wie man es von Social Media kennt, kinoreif aufbereitet. Emotionen zum Mitfühlen.

Weitere aktuelle Themen aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de