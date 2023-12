Braunschweig. Braunschweigs Kirchengemeinden laden heute und an den beiden Feiertagen wieder zu vielen verschiedenen Gottesdiensten ein. Welcher darf’s sein?

Ob Gottesdienst in der Scheune oder im Freien, ob am Nachmittag für die Kleinen oder ganz spät am Abend – alle Kirchengemeinden in Braunschweig laden zum Weihnachtsfest ein. Es gibt überwiegend keine Beschränkungen mehr. Jede und jeder kann kommen. Wir zeigen die Gottesdienste hier im Überblick.

Abkürzungen: AM: Abendmahl; And: Andacht; Bib: Bibelstunde; G: Gottesdienst; GmA: Gottesdienst mit Abendmahl; H.lM: heilige Messe; Lkt(n): Lektor/in; OLKR: Oberlandeskirchenrat; P(n): Pastor/in; Pf(n): Pfarrer/in; Präd(n): Prädikant/in; R: Rosenkranz; Vik(n): Vikar/in; WGD Wort-Gottes-Dienst

Evangelisch-lutherische sowie reformierte Gemeinden in Braunschweig

Ev.-ref. KG Braunschweig, Gemeindehaus: Sa 16 G Presbyterin Meixner und Pastor Lübs - Sa 18 G Pastor Lübs - So 10 G Pastorin Ahrens - Mo 10 G Pastor Lübs. Mühlenkirche Veltenhof: Sa 15 FamG Diakonin Stamer - Sa 18:30 G Pastorin Ahrens - Sa 20:30 G Pastorin Ahrens

Auferstehungskirche, Sa 15 FamG Pfn Frauke Plümke-Meiners, Musik: Dietmar Laske - Sa 17:30 CV Pfn Frauke Plümke-Meiners, Musik: Dietmar Laske - Mo 17 G Pfn Frauke Plümke-Meiners, Musik: Dietmar Laske

KG Mascherode, Kirche Mascherode: Sa 14 FamG Familiengottesdienst für Kleinkinder, Pf Hans-Jürgen Kopkow - Sa 16 CV Christvesper mit Konfirmanden, Pf Hans-Jürgen Kopkow - Sa 18 CV Pf Dirk Hoffmeister - So 10 FestG Festgottesdienst zum Christfest, Pf Hans-Jürgen Kopkow. St. Markus (Südstadt): Sa 23 GmM Heiligabend-Ausklang, Worte: Pf Hans-Jürgen Kopkow, Musik: Jürgen Siebert

KG Broitzem, Versöhnungskirche - Sa 14:30 KinderG Almut Mensen-Etzold - Sa 16 Krippensp Pfn Almut Mensen-Etzold - Sa 17:30 CV Pfn Almut Mensen-Etzold - Mo 9:30 G Pfn Almut Mensen-Etzold

KG Die Brücke, Christuskirche: Am Schwarzen Berge - Sa 17 CV Pf Sebastian Fitzke - Sa 22 CM Präd Achim Brüggemann. Dankeskirche: Sa 15 FamG Pfn Christine-Ulrike Böhm - Sa 16 FamG Pfn Christine-Ulrike Böhm - Sa 17:30 CV Pfn Christine-Ulrike Böhm - So 11 GmA Pf Sebastian Fitzke. St. Georg: Sa 16 Krippensp Dkn Ute Salzer, Prädn Horn - Mo 11 FestG Pfn Christine-Ulrike Böhm, St. Trinitatis - Sa 15:30 CV Pf Sebastian Fitzke

KG Dietrich Bonhoeffer zu Melverode: Sa 16 CV Pf Detlef Gottwald - Sa 18 CV Pf Detlef Gottwald - Mo 11 FamG Vik Morten Hennebichler. St. Nicolai: Sa 23 CN Vik Morten Hennebichler

KG Geitelde, Sa 15:30 Krippensp P Stefan Werrer und Team - Sa 23 CN Stefan Werrer

KG Kreuzkirche Alt Lehndorf, Sa 15:30 CM Pfr. Stephan Behrendt - Sa 16:30 CV Team

KG Leiferde, St. Christophorus - Sa 16:30 Krippensp P Stefan Werrer und Team

KG Martin Chemnitz: Sa 15:30 FamG Pfn Sandra König - Sa 16:30 FamG Pfn Sandra König - Sa 18 CV Pf i. R. Wolfgang A. Jünke - Sa 23 CN Pfn Sandra König - Mo 17 AbendG Pfn Sandra König Geschichten und Lieder unterm Weihnachtsbaum. St. Ägidien: So 17 AbendG Pfn Dorit Christ Geschichten und Lieder unterm Weihnachtsbaum

KG Paul-Gerhardt, Sa 15 G - So 10 GmA - Mo 11 G

KG Rautheim, Martin Chemnitz: Sa 15 Krippensp Pfn Dorit Christ - Sa 16 Krippensp Pfn Dorit Christ -Mo 17 AbendG Pfn Sandra König Geschichten und Lieder unterm Weihnachtsbaum, Scheune Familie Hampe. St. Ägidien: Sa 17 CV Pfn Dorit Christ - Sa 18 CV Pfn Dorit Christ - So 17 AbendG Pfn Dorit Christ Geschichten und Lieder unterm Weihnachtsbaum

KG Riddagshausen-Gliesmarode, Bugenhagenkirche / Gemeindehaus: Sa 15 CV Pfn Sabine Wittekopf Christvesper mit Krippenspiel - Sa 16 CV Pfn Sabine Wittekopf Christvesper mit Konfi-Krippen-Film - Sa 17 CV Pfn Sabine Wittekopf Christvesper mit Chor - So 10 FestG Pfn Sabine Wittekopf Festliche Musik mit Soyon Park - Orgel Sonja Stolle - Klarinette - Mo 17 FestG Pf Ulf Weber. Klosterkirche St. Maria: Sa 15 G Vikn Kathleen Müller - Sa 16:30 CV Pf Ulf Weber - Sa 18 CV Pf Ulf Weber - Sa 23 CN Pf Ulf Weber - So 17 G Pf Ulf Weber - Mo 17 G Pf Ulf Weber

KG St. Andreas, Sa 15:30 CV Pf Johannes Engelmann - Sa 17 CV Pf Peter Kapp - Sa 23 CN Pf Peter Kapp - So 17 G Pf Peter Kapp - Mo 10 FestG Pf Peter Kapp

KG St. Blasius, Dom St. Blasii - Sa 15 Krippensp Pf Ulf Weber - Sa 16:30 CV LB Dr. Christoph Meyns, Präd Heiko Frubrich - Sa 18:15 CV Dom-Predn Cornelia Götz - Sa 23 CN Dom-Predn Cornelia Götz, Präd Heiko Frubrich - So 10 FestG LB Dr. Christoph Meyns, Präd Heiko Frubrich - So 10 G, die Magni-Gemeinde zu Gast im Braunschweiger Dom - So 17 G Präd Heiko Frubrich - Mo 11 FamG Pf Ulf Weber - Mo 17 AbendG Dom-Predn Cornelia Götz - Di-Do 17 And - Fr 17 AndmM

KG St. Jakobi, Sa 15:30 CV Pf Christian Hellmers, Musik: Christian Petersen-Deuper - Sa 17 CV Pf Christian Hellmers, Musik: Susanne Diestelmann

KG St. Johannes Hondelage, Sa 15 G Pf Jens Paret - Sa 16 G Pf Jens Paret - Sa 17:30 CV Pf Jens Paret - Sa 23 G mit Posaunenchor Pf Jens Paret - So 10 GmA Pf Jens Paret - Mo 17 G Pf Jens Paret

KG St. Johannis, Hauptfriedhofskapelle: So 15 And Pfn Antje Tiemann, Martin-Luther-Kirche - Sa 16 CV Pf Thomas Vogt. St. Johanniskirche: Sa 14:30 CV Pfn Antje Tiemann - Sa 15:30 CV Pfn Antje Tiemann - Sa 18 CV Pf Thomas Vogt - Sa 23 CM Pfn Antje Tiemann - Mo 10:30 G Pf Thomas Vogt

KG St. Jürgen zu Ölper, Sa 15:30 G Pf Dennis Sindermann - Sa 18 CV Pfn Klee

KG St. Katharinen, Sa 16 CV mit Kantorei Pfr. W. Busch Ltg. Christine Strubel und Orgel Hanno Schiefner- Sa 18 CV mit Posaunenchor Pfr. W. Busch - Sa 23 CN Pfr. W. Busch, LKMD i.R. C.-E. Hecker, Orgel - So 10:30 FestG Pfr. W. Busch Kantorei, Solisten und Orchester, Ltg. Chr. Strubel - Mo 10:30 FestG mit Musik Präd. A. Beigel, Dorothea und Katharina Philips

KG St. Lukas Querum, Kirchenzentrum Eichhahnweg - Sa 15:30 FamG Der Familiengottesdienst findet Open-Air vor der Kirche statt - Sa 17 CM - Sa 23 CN Der Gottesdienst findet im Gemeindehaus statt - So 10 G Sebastian Klee - Mo 10 G Pf Benedikt Sacha

KG St. Magni: Kirchplatz hinter der Magnikirche - Sa 15:30 CV Pf Henning Böger, Krippenspiel-Kinder aus Gemeinde & Quartier - Sa 17 CV Pf Henning Böger, Krippenspiel-Kinder aus Gemeinde & Quartier, St. Magni - Sa 23 CN Pf Henning Böger, Agim Bleta. Dom St. Blasii: So 10 G die Magni-Gemeinde zu Gast im Braunschweiger Dom - Mo 17 AbendG Pf Henning Böger, Projektteam Magni punkt 5

KG St. Marien Lamme, Sa 14:30 KinderG E. Schaar - Sa 16:30 G Pf Dennis Sindermann - Sa 18 CV Pf Dennis Sindermann

KG St. Markus, Kirche Mascherode - So 10 FestG Festgottesdienst zum Christfest, Pf Hans-Jürgen Kopkow, St. Markus (Südstadt Braunschweig) - Sa 15 FamG Familiengottesdienst, Pf Hans-Jürgen Kopkow - Sa 17 CV Christvesper mit Konfirmanden, Pf Hans-Jürgen Kopkow - Sa 23 GmM Heiligabend-Ausklang, Worte: Pf Hans-Jürgen Kopkow, Musik: Jürgen Siebert - Mo 10 FestG Festgottesdienst Pf Hans-Jürgen Kopkow

KG St. Martini, Sa 16 CV Pf Friedhelm Meiners, Musik: Gabriele Carl-Liebold; Henrike Rothmann - Sa 18 CV Pf Friedhelm Meiners, Musik: Hanno Schiefner; KLaus-Peter Euen; Philipp Euen - Sa 23 CN Pr Lars Dedekind, Musik: Kantor Hanno Schiefner und dem Chor an St. Martini - Mo 17 GmM Pf Friedhelm Meiners, Musik: Kantor Hanno Schiefner und dem Chor an St. Martini

KG St. Michaelis, Sa 15:30 CV Pf Jakob Timmermann, Musik: Kantorin Renate Laurien - Sa 17 CV Vikn Vanessa Viehweger, Musik: Kantorin Renate Laurien und Imke Brakebusch (Flöte) - Sa 23 CN Musik: Kantorin Renate Laurien + der Chor an St. Michaelis, Pf Jakob Timmermann

KG St. Pauli-Matthäus, St. Johanniskirche: Mo 10:30 G Pf Thomas Vogt, St. Matthäus: Sa 14:30 G Dkn Kim Winkler - Sa 16 G Dkn Kim Winkler, St. Pauli - Sa 17 CV (auch online) Pfn Gabriele Geyer-Knüppel - Sa 18:30 CV (auch online) Pf Mirko Gremse - Sa 23 CM (auch online) Pf Oliver Torben Maennich mit KU-Team - So 11 FestG (auch online) Pfn Geyer-Knüppel

KG St. Peter und Paul Bevenrode, Sa 16 G Pf Michael Gerloff - Sa 22 G Pf Michael Gerloff - Mo 9:30 G Pf Michael Gerloff

KG St. Petri Rüningen, Sa 15 FamG Pfn Ulrike Scheibe - Sa 16:30 CM Pfn Ulrike Scheibe - Sa 23 CV Lkt Henning Christian Rühmann - Mo 17 G Pfn Ulrike Scheibe

KG St. Petri, Sa 15:30 CV Pf Peter Kapp

KG St. Petri Johannis Waggum: Sa 17 G Pf Michael Gerloff - Sa 23 G Pf Michael Gerloff - Mo 11 G Pf Michael Gerloff. St. Johannes Baptista: So 10 G Pf Tillmann Mischke

KG St. Thomas im Heidberg, Sa 15:30 CV Vik Morten Hennebichler - Sa 17 CV Pf Detlef Gottwald - So 17 FestG Pf Detlef Gottwald

KG St. Thomas Volkmarode, Reithalle Fischer: - Sa 15:30 FamG Pfn Stéphanie Joan Gupta - Sa 17 CV Pfn Stéphanie Joan Gupta. St. Thomas Volkmarode: Sa 22:30 CN Pfn Stéphanie Joan Gupta - So 10 GmA Pfn Stéphanie Joan Gupta - Mo 10 GmM Pfn Stéphanie Joan Gupta

KG St. Ulrici, Sa 16 CV P i.R. Jünke - So 10 HM P Dr. Berzins - Mo 10 HM P i.R. Jünke

KG Stiddien, Sa 22 CN Stefan Werrer

KG Timmerlah, Sa 14:30 KinderG - Sa 17:30 CM Pf Stefan Werrer - Mo 10:45 G Lktn Sylvia Greve

KG Trinitatiskirche Schapen, Sa 15:30 Krippensp Pfn Christine Heuser - Sa 18 CV Pfn Christine Heuser - So 11 GmA Pfn Christine Heuser

KG Völkenrode/Watenbüttel, Kirche Völkenrode: Sa 14:30 CV Pf Andreas Hahn/Team - Sa 18:15 G Pf Andreas Hahn - Sa 22:30 CM Pf Andreas Hahn und Christiane Hahn - Mo 10 FestG Präd Heiko Frubrich. Kirche Watenbüttel: Sa 15:30 CV Pf Andreas Hahn/Team - Sa 17 G Pf Andreas Hahn - So 17 FestG Pf Andreas Hahn

KG Wenden, St. Johannes Baptista - Sa 16 G Pf Tillmann Mischke, Kigo - Team - Sa 17 G Pf Tillmann Mischke - Sa 18 G Pf Tillmann Mischke - Sa 23 G Lktn Ruth Bartschat - So 10 G Pf Tillmann Mischke - Mo 10 G Pf Tillmann Mischke, Thunstraße 8 - Sa 15 G Pf Tillmann Mischke auch im Livestream im Internet

KG Weststadt, Gemeindezentrum Donaustraße - Sa 16 CV Lkt Stefan Nagelschmidt, Kirchenzentrum Muldeweg - Sa 15 CV Dk Andreas von Einem - Sa 16 CV Pfn Christine Stelling, Pf. i. R. Ulrich Römer - Sa 17 CV Pfn Anne-Lisa Amoussou - Sa 23 CN Pfn Christine Stelling - So 10 FestG Dk Andreas von Einem - Mo 10 FestG Pfn Christine Stelling - Do 11 MarktAnd Pfn Anne-Lisa Amoussou, Seniorenheim Thomaehof - Sa 10 CV Dk Andreas von Einem, Senioren-Residenz Brockenblick - Sa 11 CV Dk Andreas von Einem

KG Wichern Lehndorf-Kanzlerfeld, Kirchenzentrum Sulzbacher Straße - Sa 16:30 G Pf Stefan Behrendt - Sa 18 CV Pf Stefan Behrendt

KG Zum Heiligen Leiden Christi, Stöckheim, Sa 16 FamG Pfn Wiltrut Becker Auf der Wiese vor der Kirche. - Sa 17:30 GmM Pfn Wiltrut Becker Auf der Wiese vor der Kirche. - Sa 23 CN Pf i.R. Johannes Hille Andacht in der Kirche - So 16 G Pfn Wiltrut Becker

KG Zur Heiligen Dreifaltigkeit Braunschweig-Bienrode, St. Johannes Baptista - So 10 G Pf Tillmann Mischke, Zur Heiligen Dreifaltigkeit - Sa 15:30 CV Lktn Kerstin Nehrkorn - Sa 22 CN Pf Lothar Voges - Mo 18 G Pf Lothar Voges

Landeskirchliche Gemeinschaft, Gemeindehaus - Sa 16 G

Pfarramt KGverband Nordwest, Pfarrscheune „Paul-Schmieder-Haus“ - So 17 AbendG Pfr. Stephan Behrendt

Katholische Gemeinden in Braunschweig

KG Hl. Geist, Sa 15:30 Krippenfeier - Sa 22 CM - Mo 9:30 Hl.M - Fr 9 Hl.M, St. Elisabeth - Sa 16 Krippenfeier - So 9:30 Hl.M, St. Gereon - Sa 15:30 Krippenfeier - So 11 Hl.M - Mo 11 Hl.M

KG St. Aegidien, St. Aegidien: Sa 16 Krippenfeier - Sa 23 CM - So 11 und 18 Hl.M - Mo 11 und 18 Hl.M - Mi 9 Hl.M - Do 18 Hl.M - Fr 9 Hl.M. St. Christophorus: - Sa 15 Krippenfeier - Sa 22 CM - Mo 9:30 Hl.M. St. Joseph: Sa 15 Krippenfeier - So 9:30 Hl.M - Mo 9:30 Hl.M. St. Laurentius: So 11 Hl.M - Mo 11 Hl.M

KG St. Albertus Magnus, Sa 15:30 Krippenfeier - Sa 17 Krippenfeier - Sa 23 CM - So 9:30, 11 und 18 Hl.M - Mo 9:30, 11 und 18 Hl.M - Di 18:45 Vesper - Di 19 Hl.M

KG St. Bernward, St. Bernward: Sa 16 Krippenspiel - Sa 22 CM - Mo 15 Hl.M. St. Hedwig: So 9:30 Hl.M - Mo 9:30 Hl.M. St. Heinrich: So 11 Hl.M - Fr 14:30 Rosenkranz - Fr 15 Hl.M

KG St. Cyriakus, Sa 16 Krippenfeier - Sa 20 CM - Sa 22 Hl.M (poln.) - So 9:30 Hl.M - So 12 Hl.M (poln.) - Mo 9:30 Hl.M - Mo 12 Hl.M (poln.)

KG St. Marien, St. MarienQuerum: Sa 15:30 Krippenfeier Für Kleinkinder - Sa 17 Krippenandacht - Sa 23 CM - So 10:45 Hl.M - Mo 9 Hl.M. St. Martin Wendhausen: Sa 16 Krippenfeier - Sa 21 CM - So 9 Hl.M - Mo 10:45 Hl.M

Freikirchliche Gemeinden in Braunschweig

Adventgemeinde, Gemeindezentrum - Sa 10 G

Ecclesia Gemeinde Braunschweig, Gemeindehaus - So 10:30 G

Ev.-Freik. Stephanus-Gemeinde, Gemeindezentrum - Sa 15:30 FamG - Sa 17 Christvesper - So 10 G

Evangelisch-methodistische KG, Gemeindehaus - Sa 16 Christvesper

Ev.-Freikirche Querum, Gemeindehaus - Sa 16 G

Friedenskirche, Sa 14 Familien CV mit Kindermusical - 16 CV mit dem Bachchor & Bachorchester - 16 SnoDekk-G auf dem SnoDekk - 16.30 Open-Air- Gottesdienst der Friedenskirche beim Kinderland - 18 Besinnliche CV mit Kerzengang - 23 Christmas G Gemeinschaft - Mo 10.30 Festlicher WeihnachtsG

Freichristliche Gemeinde, Sa 15 Christvesper Pastor Denzin

