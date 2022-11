Braunschweiger Geschichten In Braunschweig schlug der Blitz in den Kirchturm ein

Dieser Jürgen Hodemacher (84) ist ja selbst ein Braunschweiger Original. Wir kennen ihn noch als Till im Karneval, aber auch als mit Okerwasser getauften Autoren, Chronisten und Lokalhistoriker mit dem klaren A.

Von seinen „Braunschweiger Geschichten“ ist jetzt Band 3 erschienen – im Verlag unserer Zeitung, unterstützt von der Richard Borek Stiftung. Auch ein Leserforum kündigt sich an. Wir sprechen mit Jürgen Hodemacher.

Sie sind einer der höchstdekorierten deutschen Karnevalisten, Autor etlicher Bücher zur Geschichte von Stadt und Region, jetzt wieder ein Neues, wie schaffen Sie das bloß?

Mein Hobby, mir macht’s Spaß. Ich schaue kein Fernsehen, lese viel, höre Musik – und dabei kommen mir viele Ideen. Und wenn ich die habe, forsche ich eben nach. Ich habe einen Zettelkasten angelegt, da kommt alles rein. Und der wird immer erweitert. Und wenn ich dann was weiß, dann schreibe ich es auch auf. So habe ich das immer gemacht.

Wie kommen Sie denn auf Ihre Geschichten?

Tja, los ging’s bei mir 1960, als sie in Braunschweig das Schloss abgerissen haben. Das war für uns Kinder der Spielplatz gewesen, und das hat mir wehgetan – und es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich musste nachforschen, was für Geschichte und Geschichten sich alle um dieses Schloss ranken. So kam ich zur Geschichte und habe mich da reingesteigert. Außerdem bin ich furchtbar neugierig.

Mit dem Schloss beschäftigen Sie sich in ihren ersten beiden Bänden der „Braunschweiger Geschichten“. Welche Knüller hat der dritte zu bieten?

Da würde ich jetzt mal gern Riddagshausen nennen. Die Geschichte des Zisterzienserklosters – da ist alles drin. Das strahlt ja weit über die Stadt Braunschweig hinaus, Riddagshausen ist unser größter Magnet. Das Torhaus, die gesamte Klosteranlage, der Klostergarten, die Klostermauer, die Teiche – so gern, wie ich selbst auch immer da bin, so habe ich das als Herzenssache jetzt auch alles aufgeschrieben. Nur manchmal ist es da auch ein bisschen überlaufen. Aber das ändert nichts, wer will es den Leuten schließlich verdenken.

Was gibt’s im dritten Band denn noch Neues über Braunschweig?

Ich setze mich da mal kritisch mit dem Imervard-Kreuz im Dom auseinander. Mir ist schon klar, dass ich da auch ein wenig anecke. Aber das mache ich eigentlich auch ganz gern. Eigentlich will ich ja nur dazu einladen, dass sich jeder bei seinem nächsten Dom-Besuch dieses herrliche Kunstwerk mal in Ruhe ansehen sollte. Ebenso beschäftige ich mich nochmal mit dem höchsten Kirchturm Deutschlands in St. Andreas, also das war er so lange, bis er mal brannte. Der Blitz hatte eingeschlagen. Heute hat ja der Dom in Ulm den höchsten Turm.

Spannend, was gibt’s noch?

Na, die Braunschweiger Kartoffel. Eigentlich weiß jedes Kind heute, dass Friedrich der Große die Kartoffel in Deutschland eingeführt hat. Stimmt leider nicht, denn schon 50 Jahre früher wurde die Kartoffel ja bereits im Braunschweiger Land angebaut. In Hessen (bei Osterwieck), das zum Braunschweiger Land gehörte beziehungsweise sehr enge Verbindungen hatte – und in Wolfenbüttel.

Vieles von dem, was Sie schreiben, hat man ja schon einmal gehört. Was aber macht Ihre Geschichten so besonders, warum sind sie so beliebt?

Ich bemühe mich, Dinge aufzuklären, die rätselhaft, unbekannt und manchmal auch falsch dargestellt sind. Außerdem liegt es ja wohl auch daran, wie ich das erzähle.

Ja, wie?

Ich mach’ das eben nicht wissenschaftlich, sondern populärwissenschaftlich. Wissenschaftliche Beiträge gibt’s ja viele. Die liest nur keiner, das ist immer das große Problem. Das versteht Otto Normalverbraucher oft nicht. Ich bemühe mich, es leicht, locker und verständlich zu bringen, aber auch fundiert.

Ein echter Hodemacher. Sie schreiben in Band 3 über die Oker, den Zucker, den Löwen, die Hanse, den Karneval , die Armen und die Reichen. Und noch viel mehr. Sind Sie auf eine der Geschichten besonders stolz?

Nein, eigentlich nicht, ich bin auf alle stolz. Gerade habe ich sie alle wiedergelesen, jetzt, wo das Buch da ist. Da bin ich stolz. Schön auch, dass ich von meinen Lesern immer so viele Ideen bekomme. Darauf bin ich auch stolz.

