Angriff auf die Geschäftsstelle der Grünen in Braunschweig

Braunschweig. Ausgerechnet in der Nacht vom 9. November splittert im Grünen Laden in Braunschweig die Scheibe. Was ist passiert?

In der Nacht vom 9. November wurde eine Scheibe an der der Eingangstür der Geschäftsstelle von Bündnis 90 / Die Grünen in der Braunschweiger Innenstadt eingeschlagen. Das meldet die Partei in einer Presseinformation.

Elke Flake erschüttert: „Wir nehmen diesen Fall von Vandalismus sehr ernst“

Elke Flake, Sprecherin des Kreisverbands, zeigt sich erschüttert: „Besonders im Hinblick auf die historische Bedeutung dieses Datums nehmen wir diesen Fall von Vandalismus sehr ernst.“

„Dies ist leider nicht der erste Vorfall gegen den Grünen Laden. Bereits in den zurückliegenden Wahlkämpfen wurden mehrfach Scheiben bespuckt, wie auch Fenster mit Stickern rechter Gruppierungen beklebt,“ ergänzt Andreas Hoffmann, Sprecher des Kreisverbands.

Sprecher des Kreisverbands: „Wir lassen uns nicht einschüchtern!“

„Wir lassen uns nicht einschüchtern! Durch diesen Vorfall sehen wir uns als demokratische Partei und in unserem Kampf gegen Rechts bestätigt. Als Teil des Bündnisses gegen Rechts werden wir am Sonntag, 13. November, bei der Kundgebung ,Kein Platz für Nazigedenken’ an der Schillstraße unsere Solidarität mit allen anderen Gruppen zeigen, die ebenfalls Angriffe dieser Art erdulden mussten“, so Hoffmann weiter.

Über Hinweise zu diesem Vorfall an info@gruene-braunschweig.de freue man sich.

