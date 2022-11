Foto: Bernward Comes / Archiv

Das denkmalgeschützte Klinikumhauptgebäude ist in die Planung einbezogen.

Westliches Ringgebiet Was wird aus der Holwedestraße ohne das Klinikum Braunschweig?

Wie soll das das Areal des Braunschweiger Klinikums an der Holwedestraße genutzt werden, wenn es wie vorgesehen im Jahr 2024 bis auf einzelne Gebäude der Klinikverwaltung im Norden geräumt wird? Um verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten darzustellen, so die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung, habe sie einen „offenen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb zur Nachnutzung“ initiiert. Das Ergebnis stehe jetzt fest.

In einer ersten Phase waren laut Stadt für das 51.800 Quadratmeter große Gelände die neun überzeugendsten Nutzungskonzepte für eine zweite Überarbeitungsphase ausgewählt „und den bearbeitenden Büros Hinweise für die Überarbeitung“ gegeben worden.

Stadt: Die Hälfte des Areals soll aus Grünflächen bestehen

Am 2. November hat demnach eine Wettbewerbsjury unter dem Vorsitz des Berliner Stadtplaners Uli Hellweg einstimmig einen ersten Preisträger auserkoren. Ergebnis: Das Braunschweiger Planungsbüro jensen und hultsch architekten hat in Gemeinschaft mit dem Berliner Landschaftsarchitekturbüro studiofutura, Matteo Basta, den Siegerentwurf erarbeitet.

Er sieht laut Mitteilung der Stadt ein Quartier mit dem Schwerpunkt Wohnen vor, wobei in rund 300 Wohneinheiten unterschiedliche Wohnformen, zum Beispiel auch gemeinschaftliches Wohnen, verwirklicht werden sollten. Die Hälfte des Areals solle aus Grünflächen bestehen, was bei Neu- und Umplanungen ein außergewöhnlich hoher Anteil ist.

Das Quartier soll demnach auch „weitgehend autofrei werden“. Parkraum stellten Tiefgaragen zur Verfügung.

Lageplan des Siegerentwurfs. Foto: jensen und hultsch architekten partgmbb und studiofutura

Aus Sicht der Jury biete der Siegerentwurf „eine überzeugende Lösung der komplexen Planungsaufgabe unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des Standortes hinsichtlich städtebaulicher, freiraumplanerischer, sozialer und klimatischer Aspekte“.

Stadtbaurat Leuer: „Großzügiger Freiraum entlang der Westlichen Okerumflut“

Die Jury unter Vorsitz von Stadtplaner Uli Hellweg resümiert: „Die Okerumflut und ihr Grünraum werden zum entwurfsbestimmenden Merkmal und geben dem gesamten, im Bestand sehr heterogenen Wettbewerbsareal einen identitätsstiftenden Zusammenhang.“

Der Jury gehörten neben dem Vorsitzenden, Braunschweigs Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer, Vertreterinnen und Vertreter aus Fachverwaltung, Wissenschaft, Ratspolitik und Stadtbezirksrat an.

„Der Entwurf bietet die große Chance, im Westlichen Ringgebiet in unmittelbarer Innenstadtnähe eine attraktive Fläche neu und zukunftsfähig zu nutzen“, kommentierte Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer und wies besonders auf „den großzügigen Freiraum entlang der Westlichen Okerumflut“ hin.

Leuer betont, dass insbesondere „die Freistellung und unmittelbare Einbeziehung des denkmalgeschützten Klinikumhauptgebäudes besonders gelungen“ sei.

Städtebauliche Leitidee des Siegerentwurfs sind laut Pressemitteilung sechs halböffentliche Höfe, in denen Bestand und Neubau verknüpft seien, mit Schwerpunkt unterschiedlicher Wohnnutzungen, aber auch Sozialeinrichtungen und Raum zum Arbeiten.

Die Nutzungsarten laut Siegerentwurf:

Schwerpunkt Wohnen, wobei verschiedene Sozialgruppen und Wohnformen (gemeinschaftliches Wohnen, Mehrgenerationen und mehr) berücksichtigt werden sollen. 30 Prozent geförderter Wohnungsbau entsprechend der Ratsbeschlüsse.

Sozialeinrichtungen wie Kita, Junioren- und Seniorenzentrum.

Quartiersplatz mit Quartierszentrum als zentraler Anlaufpunkt.

Mischung von Wohnen und Arbeiten mit Dienstleistungen, Büros, Ateliers, Gastronomie, Ausbildung.

Kinder- und Jugendspielflächen in den Grünflächen.

Die Höhenstaffelung ist demnach vier- bis fünfgeschossig, an den Eckpunkten im Südwesten und Nordosten jeweils „als Akzent mit sieben Geschossen“.

Die Wettbewerbsergebnisse sollen laut Stadt Braunschweig ab Dezember und über den Jahreswechsel im Rathaus ausgestellt werden.

