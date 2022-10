Kastanien kaputt! Braunschweiger Naturschützer schlagen Alarm

Wieder muss der Naturschutzbund (NABU) Braunschweig die stadtweite Hilfsaktion “Rettet unsere Kastanien!“ organisieren. Überall welkes bis trockenes, braunes Laub oder gar Laubabwurf schon mitten im Sommer zeigte es an vielen Stellen in der Stadt an: Die Kastanien haben ein ernstes Problem! Und das ist laut einer Mitteilung des NABU die seit Mitte der 1980-er Jahre in Mitteleuropa auftretende Kastanienminiermotte.

Die Kastanienminiermotte befällt hauptsächlich unsere weißblühenden Kastanien und stresst die Bäume noch zusätzlich zu Hitze, Wassermangel und Luftschadstoffen.

Kastanien prägen das Stadtbild – die Laubsammelaktion soll sie retten

„Denn durch die Fraßgänge ihrer Raupen in den Blättern wird erst die Photosynthese gestört, dann sterben die Blätter frühzeitig ab – und die Bäume werden so immer weniger mit Energie versorgt“, so NABU-Vorsitzender Carlo Fuchs. Und das wirke sich negativ auf deren Vitalität aus.

Kastanien prägen das Braunschweiger Stadtbild mit. Ziel der Hilfsmaßnahme ist es, das durch die Kastanienminiermotten frühzeitig abgefallene Kastanienlaub mit Hilfe möglichst vieler Menschen zu entsorgen, um die in den Blättern überwinternden Puppen der Motten zu beseitigen.

Aktive in Braunschweig mit befüllten roten Kastanienlaub-Sammelsäcken. Foto: NABU; C. Kaufmann

In der NABU-Geschäftsstelle läuft die Ausgabe der gebührenfreien roten Kastanienlaub-Sammelsäcke seit Anfang September bereits auf Hochtouren.

„Die Beteiligung ist wie jedes Jahr erfreulich hoch. Immer mehr unterstützen inzwischen unsere Maßnahme für unsere Kastanien.“ Unterstützung bei der Beschaffung sowie beim Abtransport der befüllten Säcke gibt es vom Fachbereich Stadtgrün der Stadt Braunschweig und dem Entsorgungsunternehmen ALBA.

2000 weißblühende Kastanienbäume in Braunschweig sind betroffen

Durch die Entsorgung des befallenen Laubes wird die erste Generation der Motten laut NABU entscheidend reduziert, so dass den Bäumen – und auch den Fressfeinden der Motten – dadurch mehr Zeit gegeben werde, sich auf die rasant aufgetretene Entwicklung einzustellen.

Bei rund 2000 betroffenen weißblühenden Kastanienbäumen in Braunschweig ist demnach eine möglichst großräumige Entsorgung des Laubes allerdings eine echte Gemeinschaftsaufgabe, weiß Carlo Fuchs. Und genau das versuche man mit der Aktion “Rettet unsere Kastanien!“ für Braunschweig auf die Beine zu stellen.

Nicht nur für Hausgemeinschaften oder im Nachbarschafts-, Familien- oder Freundeskreis, sondern auch für Schulklassen oder Kindergarten-Gruppen biete sich dabei ein gemeinsamer Einsatz, eine Team-Aktion an.

Hitzesommer und Wassermangel drohen sichtbare Erfolge wieder zunichte zu machen

„Die deutlich sichtbare, zunehmende Erholung, die alle betreuten Bäume zeigen, macht das Ganze zu einer echten Erfolgsgeschichte“, weiß man beim NABU. Die Hitzesommer und der zeitgleiche Wassermangel der vergangenen Jahre drohten dem jedoch auch entgegen zu wirken.

Wer helfen wolle, könne sich direkt in der NABU-Geschäftsstelle in der Hochstraße 18 melden. Noch bis zum 11. November könne man sich dort während der Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16 bis 18 Uhr) für einzelne Bäume oder Baumreihen melden und bekomme kostenlos eine entsprechende Anzahl rote Kastanienlaub-Sammelsäcke.

Informationen: www.NABU-Braunschweig.de



