Sanierung der Radwege in Braunschweig verzögert sich

Die Anfang September angekündigten Radwegsanierungen verzögern sich wegen Lieferproblemen bei Baumaterialien um wenige Wochen. Das teilt die Stadt Braunschweig mit.

Die Arbeiten an der Berliner Straße und in der Münchenstraße haben bereits begonnen und sollen nun voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November abgeschlossen sein. In der Hallestraße sollen die Arbeiten voraussichtlich Anfang November starten und bis zum 9. Dezember beendet sein. Die Radwegsanierung an der Güldenstraße soll in einer Woche im November umgesetzt werden.

Auf der Berliner Straße stadtauswärts zwischen Baumschulenweg und Hordorfer Straße wird die Asphaltdeckschicht erneuert. Das in den Zufahrten befindliche Betonpflaster wird aufgenommen und der Radweg durchgängig asphaltiert. Weiterhin wird ein Trennstreifen aus Noppensteinen eingebaut. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Radwegs. Fußgänger und Radfahrer werden auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geleitet. Die rechte Fahrspur wird abschnittsweise gesperrt. Je nach Baufortschritt wird eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Moorhüttenweg eingerichtet.

Auch in der Münchenstraße wird gebaut

Der Radweg der Münchenstraße stadtauswärts zwischen Cyriaksring und Pippelweg wird von Grund auf erneuert und auf 2,30 Meter verbreitert. Der rund 190 Meter lange Abschnitt erhält einen Trennstreifen zwischen Geh- und Radweg. Rad- und Fußweg sowie der rechte Fahrstreifen sind voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der Radweg an der Südseite der Hallestraße zwischen Salzdahlumer Straße und Sachsendamm wird komplett saniert. Dazu wird der Weg voll gesperrt, Radfahrer können die gegenüberliegende Seite nutzen. Auf dem östlichen Radweg der Güldenstraße wird zudem die Oberfläche auf einem kurzen Streckenabschnitt zwischen der Kreuzung An der Martinikirche – Sonnenstraße – Güldenstraße saniert. Radweg und rechte Fahrspur werden gesperrt.

