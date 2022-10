Braunschweig. Das Unglück ereignete sich in Fahrtrichtung Hannover gegen 16 Uhr. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus. Vier Kilometer Stau und starke Verzögerungen.

Autobahnpolizei Braunschweig Pkw gerät auf A2 in Braunschweig unter Lkw – langer Stau

Auf der Autobahn 2 in Braunschweig hat es am Montag gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Hannover einen Auffahrunfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei geriet ein Pkw unter einen Lkw. Es gab aber keine verletzten und keine eingeklemmten Personen. Der Pkw-Fahrer kam jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.

Wie die Autobahnpolizei weiter berichtet, kollidierten beide Fahrzeug am Ende eines Staus, der wegen einer dortigen Baustelle entstanden war. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Nord und Flughafen. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen ist die Fahrbahn aktuell wegen der Aufräumarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt. Es gibt daher – auch wegen der Baustelle, die im Anschluss bei Peine-Ost folgt – vier Kilometer Stau, Verkehrsteilnehmer müssen etwa eine Dreiviertelstunde mehr einplanen.

red

