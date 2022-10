Psychologie Wenn zwanghaftes Einkaufen in Braunschweig zur Krankheit wird

Wenn Kaufen zur Krankheit wird – damit beschäftigt sich jetzt ein aufsehenerregender Vortrag in der Reihe „Psychologie am Abend“ des Instituts für Psychologie der Technischen Universität Braunschweig. „Pathologisches Kaufen“ heißt es am Dienstag, 25. Oktober.

„Einkaufen ist eine für uns alle alltägliche und unvermeidliche Tätigkeit“, so die Information der Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Diagnostik. Für die meisten Menschen sei dies auch gar nicht negativ behaftet und bleibe ohne nachteilige Konsequenzen.

Fünf Prozent der Bevölkerung entwickeln ein pathologisches Kaufverhalten

Ein Teil der Bevölkerung, rund 5 Prozent, entwickele jedoch ein pathologisches Kaufverhalten, das in eine Kauf-Shopping-Störung münden könne, weiß Dr. Nora Laskowski (Medizinische Hochschule Hannover, Ruhr-Universität Bochum, TU Braunschweig). Sie ist die Referentin, forscht zu diesem Phänomen und berichtet über spannende wissenschaftliche und klinische Inhalte.

„Trotz fehlender Anerkennung der Kauf-Shopping-Störung als eigenständige psychische Störung ist sie ein seit über 100 Jahren bekanntes und zunehmend erforschtes Phänomen“, heißt es in der Ankündigung. Durch die fehlende Anerkennung sei auch die Klassifizierung noch immer nicht geklärt. Die aktuelle Forschungslage zeige hohe Ähnlichkeiten zu anderen Verhaltenssüchten wie etwa Spielsucht.

Betroffene der Kauf-Shopping-Störung berichten demnach von einem enormen Leidensdruck, der häufig auch Angehörige betreffe. Dabei ist es unerheblich, ob das pathologische Kaufen sich auf Ladenbesuche oder Internet-Einkäufe fokussiert. Denn die Störung sei charakterisiert durch einen Kontrollverlust, der in Kaufepisoden mündet.

Auch negative Konsequenzen sozialer, finanzieller und juristischer Art stoppen die Kaufkrankheit nicht

In diesen würden dann „zweckungebunden Waren gekauft, die häufig gar nicht oder nicht in der erworbenen Menge benötigt werden“. Weitere Charakteristika sind demnach ein als unwiderstehlich wahrgenommener Kaufdruck und eine enorme gedankliche Beschäftigung.

Die Patientinnen und Patienten könnten dieses Verhalten auch bei enormen negativen Konsequenzen sozialer, finanzieller und juristischer Art nicht mehr einschränken. Durch den wachsenden Online-Markt und damit einhergehende Marketingstrategien sei im Übrigen davon auszugehen, dass die Zahl der Erkrankten weiter steigen werde. Auch junge Menschen stellten hier eine vulnerable Gruppe dar.

„Das Phänomen und der aktuelle Forschungsstand der Kauf-Shopping-Störung“ ist in diesem Sinne Nora Laskowskis Thema des Online-Vortrags am Dienstag, 25. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr. Veranstaltungsinfos unter: https://www.tu-braunschweig.de/psychologie/klinische/akt

