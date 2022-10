Die Eiskruste der Europa, aufgenommen am 29. September 2022 von einer Kamera an Bord der Jupiter-Raumsonde JUNO in 351 Kilometern Höhe (Bildausschnitt 150 x 200 Kilometer). Linienstrukturen markieren Brüche der Eiskruste. Die Entstehung des „Fußabdruckes“ ist verstanden und kein Hinweis auf außerirdische Lebewesen dort weit draußen im Sonnensystem.