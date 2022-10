Braunschweig: Defekte Ölheizung verursacht starke Verrauchung

Braunschweig. Ein Hausnotrufgerät in der Frankfurter Straße verhindert Schlimmeres. Mehrere Kräfte waren am Montag im Einsatz und retteten eine 88-Jährige.

Mehrere Einsatzwagen sind am Montagmorgen in die Frankfurter Straße in Braunschweig ausgerückt.

Eine 88-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Braunschweig hat am Montagmorgen über ihr Hausnotrufgerät den Hausnotrufdienst der „Johanniter-Unfall-Hilfe“ alarmiert. Da es der Frau nicht möglich war, nähere Angaben zu ihrem Notruf zu machen, wurde ein Rettungswagen mitalarmiert. Beim Eintreffen des Hausnotrufes bemerkte dieser eine Rauchentwicklung aus zwei Dachfenstern des Wohnhauses, worauf umgehend die Feuerwehr nachalarmiert wurde, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Braunschweig. Der Besatzung der Hilfsorganisation gelang es noch vor Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Süd, die Bewohnerin aus dem verrauchten Haus zu führen. Sie wurde an die Besatzung eines Rettungswagens übergeben.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Nach dem Eintreffen des Löschzuges ging umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das verrauchte Gebäude zur weiteren Erkundung vor. Es stellte sich schnell heraus, dass der Grund für die Verrauchung eine defekte Ölheizung war. Die defekte Feuerstätte konnte schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Rauch befreit, so die Mitteilung weiter. Die Bewohnerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Braunschweiger Krankenhaus transportiert. Die Polizei übernahm weitere Ermittlungen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de