Braunschweig. Nur noch wenige Tage: Am Donnerstag wird der Spielplatz „Drachenland“ eröffnet. Nebenan entsteht zurzeit außerdem noch ein Jugendplatz.

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Der Spielplatz „Drachenland“ wird am Donnerstag, 13. Oktober, freigegeben.

Familien Ein neuer Spielplatz für Braunschweigs Kinder am Ringgleis

Der Spielplatz „Drachenland“ östlich der Geysostraße in Braunschweig wird am kommenden Donnerstag, 13. Oktober, um 14 Uhr freigegeben. Das Herzstück des „Drachenlandes“ für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, eine bis zu vier Meter hohe Skulptur aus Holz in Form eines riesigen Drachenkopfes, soll dann zum Klettern, Balancieren, Verstecken und Rutschen einladen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgt die Eröffnung durch Holger Herlitschke, Dezernent für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau.

Der Spielplatz bestehe aus zwei Bereichen: einer Spielfläche im Süden mit dem Hauptspielgerät und einer Rasenspielfläche im Norden. „Beide wurden in das Bestandsgrün integriert, das noch durch partielle Neupflanzungen ergänzt wird“, so die Stadt. „Mauerelemente mit Sitzauflagen grenzen den Spielplatz zum Ringgleis ab. Der beliebte Freizeitweg auf der Trasse des alten Industriegleises rund um die Stadt führt direkt daran vorbei.“

Jugendplatz am Nördlichen Ringgebiet soll im Spätherbst eröffnet werden

Das „Drachenland“ ist Teil der Neugestaltung des Nordparks am alten Nordbahnhof zwischen Geysostraße und Luftschifferweg, in unmittelbarer Nähe des großen Wohnbaugebiets Nördliches Ringgebiet. Nicht weit vom Drachenland entfernt entsteht zurzeit ein Jugendplatz. Er soll im Spätherbst eröffnet werden. Außerdem entstehen laut der Stadtverwaltung noch Ruhebereiche mit Sitzmöglichkeiten, und auch ergänzende Pflanzungen seien noch vorgesehen, heißt es.

„Der Spielplatzplanung ist, wie in Braunschweig üblich, eine Kinderbeteiligung in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung vorausgegangen“, erläutert die Stadt. „Die Ausgestaltung folgt dem Inklusionsgedanken und ermöglicht das spielerische Miteinander aller Kinder.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de