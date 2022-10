Braunschweiger wollen Robotern das Greifen beibringen

Komplexe Greifaufgaben wie die Handhabung von Türgriffen sind bisher aufgrund des hohen Programmieraufwands mit Robotersystemen nicht lösbar. Die Technische Universität Braunschweig und das Start-up Aeon Robotics forschen nun gemeinsam an einer Roboterplattform, die Roboter Greifbewegungen vom Menschen erlernen lässt. So sollen beispielsweise Reinigungs- und Wartungsarbeiten automatisiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der TU.

Das Institut für Robotik und Prozessinformatik (IRP) und Aeon Robotics wollen im Forschungsvorhaben „AeonDroid“ möglich machen, dass Serviceroboter erstmals Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung und Gebäudewartung direkt vom Menschen erlernen. Dafür erhalten sie im Rahmen des Förderprogramms START-interaktiv des Bundesministeriums für Bildung und Forschung laut der TU insgesamt rund 700.000 Euro. Das Vorhaben sei als eines von 5 aus insgesamt 72 Bewerbungen ausgewählt worden.

Roboterhände und Arme nach menschlichem Vorbild

„Im Projekt wird eine mobile Roboterplattform entwickelt, die über Roboterhände und Arme nach menschlichem Vorbild verfügt und auf der innovativen HandEffector-Technologie von Aeon Robotics basiert“, erläutert die Universität. „Das System wird über eine Handsteuerung intuitiv ohne Programmierkenntnisse bedienbar sein.“

Die Roboterhände verfügen demnach über einen von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten tiefensensiblen Kraftsinn mit direkter Kraftübertragung zum menschlichen Nutzer. „So können Reinigungsaufgaben mit Kraft-Feedback gesteuert und durch Vorführen der Aufgabe intuitiv angelernt werden“, so die TU.

Roboterhand kann auch Schwämme und Reinigungsmittel greifen und bewegen

Der tiefensensible Kraftsinn des „AeonDroid“ erlaube es, auch verformbare und sensible Objekte wie Schwämme und Reinigungsmittel sicher zu greifen und zu bewegen, um so Beschädigungen von zu reinigenden Objekten zu vermeiden. Aufgrund der hohen Variabilität der menschlichen Vorbilder berge die Entwicklung angepasster Kraft- und Bewegungsprimitive für diese spezifische Anwendung einen erheblichen Forschungsbedarf.

Dieser werde an der TU Braunschweig von Professor Jochen Steil und seinem Team bearbeitet. „So sollen Datenbanken der Greifbewegungen, Greifkräfte und Arbeitsabläufe erstellt werden, um Muster innerhalb der Bewegungsabläufe mittels neuronaler Netze zu erkennen und diese für neue Utensilien und Arbeitsbereiche eigenständig KI-gestützt anzupassen.“

