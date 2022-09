Braunschweig: Startschuss für die neue Feuerwehr-Leitstelle

Gut ein Jahr, nachdem die Feuerwehr Braunschweig ihr neues Führungs- und Lagezentrum gegenüber der alten Hauptwache in der Nordstadt in Betrieb genommen hat, ist jetzt auch die hochmoderne Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) in dem Gebäude in der Feuerwehrstraße im Einsatz.

Bisher war die Leitstelle in einem Anbau der Hauptwache in Braunschweig in viel kleineren Räumen untergebracht

Per Knopfdruck gaben Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, Peines Landrat Henning Heiß und Rüdiger Lehmann als Vertreter des Landkreises Wolfenbüttel jetzt das Startsignal. Bisher war die regionale Leitstelle in einem Anbau der Hauptwache gegenüber dem Neubau in wesentlich kleineren Räumen untergebracht gewesen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das gesamt Führungs- und Lagezentrum der Feuerwehr hat 22,7 Millionen Euro gekostet, allein auf die Leitstelle, in der im Katastrophenfall auch der Krisenstab der Stadt Braunschweig tagen und arbeiten würde, habe mit rund zehn Millionen Euro zu Buche geschlagen, erklärte der Leiter der IRLS, Sebastian Damm. Davon hat allein die technische Ausstattung vier Millionen Euro gekostet. Dazu gehört auch, dass die Technik zweimal vorhanden ist, mit voneinander unabhängiger Stromversorgung und zwei Netzwerken, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben.

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (Dritter von rechts) sowie (links daneben) Rüdiger Lehmann (Landkreis Wolfenbüttel) und Henning Heiß (Landrat Landkreis Peine) drücken den Buzzer und setzen damit die Leitstelle in Betrieb. Dabei schauen zu: (von links) Regierungsbrandmeister Tobias Thurau und Braunschweigs Feuerwehrchef Torge Malchau sowie (von rechts) Mirko Tümmler, Präsident des niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz, und Sebastian Damm, Leiter der Integrierten Regionalleitstelle. Foto: Karsten Mentasti

Die Landkreise Peine und Wolfenbüttel haben sich an der Finanzierung der regionalen Leitstelle mit jeweils 20 Prozent an den Gesamtkosten beteiligt, also mit jeweils zwei Millionen Euro. Die enge Zusammenarbeit der Stadt Braunschweig mit den beiden Nachbarlandkreisen bei der Koordination der Rettungs- und Feuerwehreinsätze gibt es bereits seit 2006, um Kapazitäten zu bündeln und insgesamt Geld zu sparen.

Kooperationen wie diese im Bereich des Rettungswesens seien in Niedersachsen ansonsten eher unüblich, wunderte sich Kornblum. Er bezeichnete die interkommunale Einsatzleitstelle in Braunschweig daher als Leuchtturmprojekt – und beispielgebend.

Rund 100.000 Einsätze werden pro Jahr durch die Integrierte Regionalleitstelle verteilt

Nach zehn Tagen Probebetrieb im IRLS werden ab sofort die Einsätze aller Feuerwehr- und Rettungswagen sowie Noteinsätze, die nicht von der Polizei abgedeckt werden, aus der modernen Leitstelle aus der Feuerwehrstraße koordiniert und disponiert. Unter anderem ist es mit heutiger Technik möglich, Mobiltelefone desorientierter oder aufgeregter Hilfesuchender, die nicht wissen, wo sie sich befinden, sofort genau zu lokalisieren. Dadurch können Retter unverzüglich Hilfe leisten, ohne den Verletzten erst suchen zu müssen.

Die Disponenten in der Leitstelle können auf Fahrzeuge und Mitarbeitende aus 14 Städten und Gemeinden, darunter einer Berufsfeuerwehr, 196 Ortsfeuerwehren sowie fünf Werksfeuerwehren zurückgreifen. Außerdem werden alle Einsätze des Rettungsdienstes und von Notärzten aus drei Rettungsdienstbereichen (Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel) mit insgesamt 18 Rettungswachen koordiniert.

Träger ist die Stadt Braunschweig, die Landkreise Peine und Wolfenbüttel beteiligen sich an den Betriebskosten

Rund 100.000 Einsätze werden pro Jahr durch die Integrierte Regionalleitstelle verteilt. Dazu gehören auch die Einsätze des in Wolfenbüttel stationierten Rettungshubschraubers Christoph 30 sowie Einsätze des Tierschutzes und des technischen Hilfswerks.

Die Integrierte Regionalleitstelle wird in Trägerschaft durch die Stadt Braunschweig durch die Berufsfeuerwehr betrieben. Insgesamt 120 Menschen arbeiten dort. Notrufe über die Nummern 112 sowie die Rettungsdienstnummer 19222 nehmen in der IRLS im Schichtbetrieb Berufsfeuerwehrleute und Angestellte der in Braunschweig tätigen Hilfsorganisationen ASB, Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser entgegen. Die Landkreise Peine und Wolfenbüttel beteiligen sich an der Finanzierung der Betriebskosten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de