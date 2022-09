Braunschweiger Unternehmen macht Social-Media-Werbung

Braunschweig. Werbung in sozialen Netzwerken ist überall zu finden. Mal ist sie auffälliger, manchmal unauffälliger. Aber wie funktioniert Social-Media-Marketing?

Die weißen Sneaker sind strahlend weiß und superschick. Die Werbung ploppt plötzlich auf, mitten zwischen den Instagram-Posts aus dem Sommerurlaub. Werbung auf sozialen Plattformen begegnet uns täglich. Social-Media-Marketing hat aber nicht nur mit plakativer Werbeschaltung zu tun. Das sagt Laura Wittig, Mitgründerin von Kreativrausch in Braunschweig.

Die seit 2014 bestehende Agentur für Social-Media und Content-Marketing macht unterschiedliche Unternehmen online-fest. Dazu gehört unter anderem, Werbung für Unternehmen zu schalten. Diese erscheint dann auf Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Xing und weiteren Kanälen. „Share dich zum Teufel!“, ziert das digitale Graffiti die Homepage des Unternehmens.

Die Frauenspitze entwickelt mit ihrem Team aus insgesamt 14 festen Mitarbeitern – plus Dalmatiner Kaami, dem „Head of Leckerli“ -- Konzepte für einen individuellen Firmen-Auftritt in den Sozialen Netzwerken.

Firmen müssen Social-Media-Präsenz haben

Kreativrausch legt Wert darauf, in den Dialog mit der Zielgruppe des jeweiligen Unternehmens zu treten, das sie betreuen. „Je nach Marke muss die Kommunikation auf die Zielgruppe angepasst werden – und das gilt natürlich auch bei jugendlichen Zielgruppen“, sagt Laura Wittig.

Unternehmen müssen heutzutage auf Social Media präsent sein. Dabei komme es besonders darauf an, die Sprache derjenigen zu treffen, die man erreichen will, so Lara Wegener. Die 28-Jährige ist Junior-Projektmanagerin bei Kreativrausch. „Wir gehen auch auf Interessenten zu, setzen uns mit ihnen zusammen und schauen, wo wir unterstützen können.“

Aufgabe des Projektteams ist es auch, genau zu wissen, wer die entsprechende Kundschaft ist und wie man mit ihr interagieren kann. Die als Start-Up gegründete Agentur arbeitet oft jahrelang mit den Firmen im Bereich Social Media zusammen. „Ich glaube, die Entwicklung wird immer schnelllebiger werden, weil wir einfach in einer schnelllebigen Welt leben – gerade die Social-Media-Welt“, so die Junior-Projektmanagerin. Deshalb komme es darauf an, zu wissen, welche Zielgruppe welche Plattform nutzt und auch mitzubekommen, wenn diese Gruppen weiterziehen.

Lara Wegener ist Junior-Projektmanagerin bei Kreativrausch. Foto: Michael Eichhorn / Sehtüchtig

Laura Wittig: „Studien bringen uns nichts“

Das ist die zentrale Frage für die Agentur: Welche Zielgruppe nutzt welchen Kanal und warum? Studien zur Nutzer-Aktivität auf Instagram und anderen Plattformen, die Alter und Interessen berücksichtigen, könnten zwar helfen, um diese Fragen zu beantworten. „Vom letzten Jahr bringen sie uns allerdings nichts“, sagt die Gründerin Laura Wittig.

„Wir sind keine Influencer-Agentur“

Worauf kommt es also bei der Arbeit im Social-Media-Marketing an? „Ich glaube, dass die Social-Media Nutzer authentische Werbung fordern. Also auch eine authentische Darstellung von Produkten, die jemand testet“, schätzt Laura Wittig.

Manche verwechselten Kreativrausch oft mit einer Influencer-Agentur: „Eltern rufen bei uns an und fragen, ob ihr Kind ein Praktikum machen könne – es möchte Influencer werden“, erzählt die Gründerin und muss lachen. „Wir müssen dann erklären, dass Influencer sein kein Ausbildungsberuf ist.“ – „Zudem sind wir keine Influencer-Agentur“, fügt Lara Wegener hinzu. Kreativrausch selbst habe sich nicht auf Influencer-Marketing spezialisiert. Das sei eine andere „Bubble“, die andere Strategien benötige. „Es ist mittlerweile ein so großer Bereich geworden, dass es sich da eben lohnt, eine eigene Influencer-Agentur zu beauftragen“, sagt Laura Wittig.

Weltweit nutzen immer mehr Menschen täglich Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und TikTok. Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

Schulung zum Medienverhalten von Kindern

Wie steht Kreativrausch zur allgemeinen Kritik, dass gezielte Werbung Jugendliche auf Instagram und Co. beeinflussen kann? Die Unternehmensgründerin findet, dass die Verantwortung, die Kinder und Jugendlichen in ihrem Medienverhalten und ihrem Medienkonsum zu schulen, bei den Schulen und Familien liege.

Kreativrausch wolle nur die Social-Media-Präsenz der Firmen verbessern – nicht bestimmte Produkte verkaufen. Mittlerweile sei Social Media nicht mehr in der Unternehmens-Vermarktung wegzudenken. Inwiefern das die Plattformen verändern wird, wisse das Team von Kreativrausch nicht. Inzwischen ist Kreativrausch regionaler Marktführer.

