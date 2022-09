Braunschweig. Sitzplätze sind ein wichtiges Thema in der Braunschweiger Innenstadt. Jetzt gibt es dazu Neuigkeiten.

Braunschweiger Innenstadt Kostenlos sitzen – Neue Bänke für den Kohlmarkt in Braunschweig

Zur Aufenthaltsqualität in der Braunschweiger Innenstadt, wie sie sich die Bürger wünschen, gehören nicht nur Freisitze der City-Gastronomie in ausreichenden Zahl – draußen sitzen ist gerade ziemlich angesagt. Dazu gehören aber auch mehr nicht-kommerzielle Sitzplätze als bislang. Also: Draußen sitzen ohne zu bezahlen.

Insbesondere der Kohlmarkt steht beim Thema Draußen-Sitzplätze, die kostenlos sind, regelmäßig im Fokus

Dies ist ein aktuelles Thema. Kundenbefragungen und Untersuchungen im Zuge der anstehenden Innenstadt-Modernisierung und -Ertüchtigung in wirtschaftlichen Krisenzeiten ergaben: Sehr viele Innenstadt-Besucher wünschen sich deutlich mehr „freie“ Sitzmöglichkeiten. Auch der Arbeitsausschuss Innenstadt (AAI) als Zusammenschluss der City-Kaufleute plädiert regelmäßig dafür.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Insbesondere der Kohlmarkt, aber nicht nur, steht bei diesem Thema im Fokus. Der beliebte Platz gilt gewissermaßen als „Wohnzimmer“ der Braunschweiger und der zahlreichen Besucher aus der Region. Kehrseite der Medaille: An nicht wenigen Tagen, besonders bei schönem Wetter, dominieren massiv die Draußenplätze der Eisdielen und Cafes.

Neue Sitzbänke für die City – das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ des Landes macht es möglich

Hier ist jetzt Abhilfe angesagt: Neue Sitzbänke werden auf dem Kohlmarkt aufgestellt, meldet die Stadt Braunschweig und kündigt deswegen jetzt sogar einen Termin mit dem Oberbürgermeister am Freitag, 9. September, an. Die Stadt stellt demnach drei neue Sitzbänke rund um den Brunnen auf dem Kohlmarkt auf. Damit werde der vorhandene Ring der Sitzbänke dort komplettiert.

Die Aufstellung von weiteren Sitzbänken in der Innenstadt ist laut Braunschweiger Stadtverwaltung eines der Projekte, das die Stadt im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ des Landes Niedersachsen eingereicht habe und für das nun eine vorläufige Förderzusage vorliege. Geplant sei, insgesamt zwölf neue Bänke aufzustellen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de