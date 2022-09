Braunschweig. Ein Mann klaut in Braunschweig ein Fahrrad und läuft später dem Vater der Bestohlenen über den Weg – der ist Polizist und nimmt den Dieb direkt fest.

Fahrraddieb in Braunschweig von Vater der Besitzerin erwischt

Ausgerechnet dem Vater einer 21 Jahre alten Bestohlenen ist ein Fahrraddieb in Braunschweig in die Arme gelaufen. Und der Vater der jungen Frau sei auch noch Bundespolizist, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Der polizeibekannte 33 Jahre alte Fahrraddieb soll das Rad der 21-Jährigen am Samstag gegen 10 Uhr auf dem Gelände des Brawo-Park in Braunschweig gestohlen haben. Die junge Frau informierte kurzerhand ihren Vater, der eine Stunde später auf einer Streife im Braunschweiger Hauptbahnhof seinen Augen nicht traute: Denn der Dieb ging seelenruhig mit dem gestohlenen Fahrrad durch den Bahnhof.

Dieb wird bereits von der Justiz gesucht

Der 57 Jahre alte Bundespolizist erkannte das Rad seiner Tochter auf Anhieb, hielt den Dieb an und stellte das Fahrrad sicher. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zusätzlich wird er den Angaben zufolge von der Justiz mit einer Aufenthaltsermittlung gesucht.

dpa/red

