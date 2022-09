Was hat der Braunschweiger Vikar unter dem Talar?

In den sozialen Netzwerken musst du dich heute tummeln, wie man so schön sagt. Besonders angesagt ist gerade Instagram – und da besonders das Reel, zu deutsch: die Rolle, Haspel oder Spule. Ja, ein lustiges, originelles, kreatives, irgendwie hervorstechendes Kurzvideo in Endlosschleife. Da geht dann so richtig die Post ab.

Morten Hennebichler vor St. Nikolai in Melverode. Foto: Henning Noske

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und da kann sich das Netz gerade nicht sattsehen an einem jungen Braunschweiger Geistlichen, der, nein, nicht die Hüllen fallen lässt, aber doch immerhin Einblicke zulässt, was er drunter trägt. Unterm Talar. Was trägt man da so? Nun, keine Sensationen. Jeans, Norweger-Pullover, T-Shirt, Businesshemd, auch mal Badehose. Und vor allem: schon mal gelbe Söckchen mit weißen Gänsen. Dann geht’s durch die Decke. „Ok sorry, aber die Socken sind einfach zu geil!“, haucht eine Kommentatorin.

Screenshot aus dem Instagram-Reel im Kanal „Evangelische Perspektiven“ ...

Das verfehlt seine Wirkung nicht. Mittlerweile haben mehr als 130.000 Menschen auf Instagram das Kurz-Video angesehen, meldet die Braunschweigische Landeskirche. Und mehr als 5600 haben auf ihrem Kanal „Evangelische Perspektiven“ schon ein „Like“ vergeben, das sind die höheren Weihen. Wer aber ist nun der Mann mit dem Talar – und wie kommt man bloß auf sowas?

Der Vikar wird vorbereitet, später einmal Pfarrer im Braunschweiger Land zu sein

Er ist Vikar, 28 Jahre jung und heißt Morten Hennebichler. Ein Mann zwischen 1. und 2. theologischem Examen, einer von neun Vikarinnen und Vikaren, die derzeit in der hiesigen Landeskirche auf ihren späteren Lebensweg als Pfarrerin oder Pfarrer im Braunschweiger Land vorbereitet werden. Der Talar, das gute Stück, ganz in Schwarz mit weißen Beffchen, ist sein erster. Maßgefertigt in der Paramentenwerkstadt im Helmstedter Kloster St. Marienberg.

… und hier ein Detail, das im Netz besonders gut ankommt.

Will er den schon wieder ausziehen? Nein, jetzt geht’s ja erst richtig los. Die Social-Media-Truppe von der Landeskirche, um keine Idee für Reichweite im digitalen Raum zwischen Himmel und Herde verlegen, hatte mal angefragt. Und da ließ Morten vorm Portal der Dorfkirche St. Nikolai in Melverode mal kurz das samtrote Innenfutter seines Talars aufblitzen. Die Geste erinnert in manchen Passagen der Endlosschleife wahlweise an einen bekannten Superhelden, der die bürgerliche Kluft ablegt, dann wieder an jenen deutschen Diskuswerfer, der sich nach dem Goldwurf das Trikot zerreißt.

Engagiert für Kirche, eine der letzten Institutionen, die unsere Gesellschaft noch im Innersten zusammenhalten

Aufmerksame Leser dürften es schon bemerkt haben, auch der Autor dieser Zeilen unterliegt bereits dem Kopfkino-Mechanismus, wie er im Instagram-Reel gnadenlos abgespult wird. Denn viel zu sehen ist ja nicht. Dafür treffen wir uns jetzt mit Morten, in Wolfenbüttel geboren, der in Hildesheim und Aarhus/Dänemark Theologie studierte. Eben kommt er aus einem Religion-Leistungskurs am Gymnasium Raabeschule, da hospitiert er gerade.

Natürlich wollen wir nicht wissen, was er anhat, sondern was er vorhat. Und da wird schnell klar, wie engagiert hier einer für Kirche brennt, die zu den letzten Institutionen gehört, die unsere Gesellschaft noch im Innersten zusammenhalten. „Wenn sie die Generationen verbindet, wenn sie Antworten auf viele Fragen geben kann, die heute die Menschen bedrängen“, sagt er. Das sind viele – und es werden grad immer mehr.

Und, ganz klar, ein bisschen gute Laune gehört natürlich auch dazu. Das ist der Gesichtsausdruck, an dem du erkennst, dass einer das gern macht, was er gerade tut.

Das kann nie schaden. Hier eindrucksvoll zu sehen, was nicht nur die beiden Macherinnen der Endlosrolle verzückt. Videos seien auf Social-Media immer wichtiger, betonen die beiden Redakteurinnen Sabrina D. Seal und Sina Sosniak: „So können wir die Kirche gerade jungen Menschen als zeitgemäß und lebendig vermitteln.“

Das gelingt in diesem Fall. „Bei so einem Pastor wäre ich auch noch in der Kirche“, heißt es etwas zweischneidig in einem Kommentar. Ein anderer erinnert an den „Muff aus 1000 Jahren“ unter den Talaren, den er seit dem Geschichtsunterricht nicht mehr aus dem Kopf kriege. Oder nur: „Meeeeeeegaaaaaaa.“ Wie auch immer. Hohe Reichweite.

Sehen Sie hier:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de