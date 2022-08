„Patientenzimmer der Zukunft“ wird in Braunschweig eröffnet

Das „Patientenzimmer der Zukunft“ auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Braunschweig an der Naumburgstraße 2a. In dem Zweibettzimmer soll erforscht werden, wie Infektionen in Krankenhäusern besser verhindert werden können.

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung