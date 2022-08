Stolperfalle: Unbekannte spannen Draht vor Klinikum Braunschweig

An der Straßenbahnhaltestelle Herzogin-Elisabeth-Hospital-Kliniken in Braunschweig haben Unbekannte am Freitagmorgen Drähte gespannt. In einer Meldung schreibt die Polizei, dass die Täter die Drähte knapp über dem Boden im Bereich des Treppenaufgangs spannten. Vor den Aufzügen hatten Unbekannte zwei Drähte bis zu einer Höhe von ungefähr einem Meter festgebunden.

Die Drähte waren sehr dünn und bei Sonnenlicht kaum erkennbar. Der Braunschweiger Polizei zufolge hätten Passanten sie nur durch Hineinlaufen oder Stolpern bemerken können. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand durch die gespannten Drähte verletzt. Die Beamten entfernten die Drähte gegen 7.15 Uhr von der Bahnstation. Die Polizei bittet um Hinweise unter (0531) 4763515.

