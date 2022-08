Polizeieinsatz in Braunschweig: Anzeige gegen Tiktok-Star

Ein Vorfall in der Braunschweiger Innenstadt wird zurzeit von sehr vielen Menschen auf der Onlineplattform Tiktok und auf Twitter diskutiert. Dabei richtet sich viel Kritik gegen die Braunschweiger Polizei. Die Hintergründe:

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erläutert, wurden Beamte am Freitagvormittag in der Fußgängerzone von einer Frau angesprochen. Die 28-Jährige habe angegeben, von einem Mann beleidigt worden zu sein. „Als die Polizei den 27-jährigen Mann angesprochen hat, um ihn mit dem Sachverhalt zu konfrontieren und die Personalien festzustellen, kam es zu Widerstandshandlungen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Braunschweiger Polizei: Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bei den Widerstandshandlungen sei niemand verletzt worden. „Diese Situation wurde durch das Handy des Mannes gefilmt, wovon nun Aufnahmen in Sozialen Medien zu finden sind“, so die Polizei weiter. „Der 27-Jährige wurde zur abschließenden Personalienfeststellung zur Polizeidienststelle gebracht. Nachdem diese abgeschlossen war, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.“

Influencer Dabo hat einen Livestream in der Braunschweiger Innenstadt gedreht

Bei dem Mann soll es sich um den Influencer Faguimba Dabo handeln. Auf der Plattform Tiktok, auf der Kurzvideos geteilt werden, tritt er unter dem Namen @dfaguimba auf. 3,7 Millionen Follower sind dort angegeben. Er selbst hat sich dort noch nicht zu dem Vorfall geäußert, stattdessen aber der Musiker Bovann. Ihm zufolge hatten die beiden am Freitagvormittag gemeinsam einen Livestream gesendet, als die Polizei kam. Mehr als 2000 Menschen sollen den Livestream gesehen haben.

In einem Video des Musikers Bovann sieht man Dabo in der Fußgängerzone tanzen. Außerdem ist zu erkennen, dass ein Polizist und eine Polizistin mit ihm reden. Der genaue Ablauf ist anhand dieser Videoaufnahme nicht klar zu rekonstruieren, nicht alle Wortwechsel sind zu verstehen. Die Stimmung ist sehr gereizt. Die beiden Polizeibeamten sprechen laut.

Polizisten stoppen die Videoaufnahme

Dabo sagt mehrfach: „Ich habe gar nichts gemacht.“ Wenig später ist zu sehen, dass die Polizeibeamten ihn auf den Boden drücken. Ein weiterer Mann, offensichtlich ein Begleiter oder Fan von Dabo dreht das Handy, mit dem der Livestream aufgenommen wird, so, dass der Polizeieinsatz zu sehen ist. Die Polizistin herrscht ihn an: „Dreh das Handy jetzt weg!“ Kurz danach kommen weitere Polizisten hinzu und stoppen die Videoaufnahme.

Der Musiker Bovann kritisiert auf seinem Tiktok-Kanal das Auftreten der Polizei. Dabo sei mit viel Gewalt festgenommen worden, sagt er. Und das nur, weil eine Frau behauptet habe, sie sei belästigt worden, so Bovann, „ohne Beweise“. Er fragt auch: „Darf man nicht filmen, wenn man festgenommen wird?“

Kritik an Polizisten: Von einem rassistischen Vorgehen ist die Rede

Auf Tiktok und auch auf Twitter entlädt sich nun viel Kritik gegenüber den Polizeibeamten. Von Rassismus aufgrund von Dabos Hautfarbe ist dort zum Beispiel die Rede. In dem anderthalbstündigen Livestream sei zu keinem Moment zu sehen gewesen, dass Dabo eine Frau beleidigt hätte, heißt es.

Ein User kommentiert die Pressemitteilung der Braunschweiger Polizei auf Twitter zum Beispiel so: „Durch die Aufnahmen des ,Täters’ haben über 2000 Menschen live beobachten können, wie man als Polizist versagt hat. Der ,Täter’ war nicht aggressiv und hat sogar noch versucht normal mit den Polizisten zu reden.“

