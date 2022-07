Ein geliebter Mensch stirbt – und dann? Regisseur in Braunschweig

Wie geht man mit dem schmerzhaften Verlust einen geliebten Menschen um? In der Reihe „DOK am Montag“ wird am 1. August um 19 Uhr Regisseur Erec Brehmer seinen Dokumentarfilm „Wer wir gewesen sein werden“ im Universum vorstellen. „Mit diesem sehr persönlichen und intimen Projekt spürt er seiner eigenen Trauerbewältigung nach und nutzt unter anderem das Medium Film für eine so intensive wie facettenreiche Auseinandersetzung mit der Verlusterfahrung“, kündigt das Kino an.

Zum Inhalt: Für den Filmemacher Erec Brehmer bricht eine Welt zusammen, als seine langjährige Lebensgefährtin Angelina Zeidler bei einem gemeinsamen Verkehrsunfall stirbt. Mithilfe von Amateuraufnahmen, Sprachnachrichten, Tagebucheinträgen und gemeinsam gehörter Musik begibt er sich auf die Suche nach Orten und Situationen, in denen er seiner verstorbenen Freundin wiederbegegnen kann – eine Geschichte über Identität nach dem Verlust eines geliebten Menschen.

Erec Brehmer: Wie geht das denn, trauern?

„Ich möchte meine Geschichte nutzen, um dem Thema Trauer gesellschaftlich einen Raum zu geben und es aus der Verdrängung zu holen“, sagt Brehmer. „Und nicht zuletzt soll der Film Kraft schenken für all jene, die wie ich einen geliebten Menschen verloren haben und sich fragen: Wie geht das denn, trauern? Und was kann da alles auf mich zukommen? Ich wünsche mir, dass dieser Film viele Menschen erreicht, vor allem diejenigen, die einen Raum für ihre Trauer brauchen und diesen bisher noch nicht gefunden haben. Der intime, persönliche und doch gesellschaftliche Raum der Kinoerlebnisses scheint mir dafür am besten geeignet.“

Eintritt 9,50 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.

