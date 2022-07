Braunschweigs Wasserrutschmeister stehen fest

Die Stadt hat einen neuen Wasserrutschmeister – zwei, um genau zu sein, berichtet die Stadtbad GmbH. Während der inzwischen 38. Wasserrutschmeisterschaft im Freibad Bürgerpark setzte sich demnach in Jahrgangsstufe 5 die Klasse 5.3 der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule durch und landete damit knapp vor der Klasse 5.3 der IGS Querum. In Jahrgangsstufe 6 hielt am Ende die Klasse 6.3 der Sally-Perel-Gesamtschule den begehrten Wanderpokal in die Höhe, der zweite Platz ging an die Klasse 6.2 der IGS Querum.

40 Klassen aus 10 Schulen

Insgesamt 40 Klassen aus 10 Braunschweiger Schulen traten in diesem Jahr in den Disziplinen Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours gegeneinander an. Knapp 1000 Teilnehmer, Klassenkameraden, Lehrer und Eltern freuten sich über den Wettkampf bei annehmbaren Temperaturen samt Sonnenschein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei standen das Miteinander und der sportliche Wettkampf der verschiedenen Schulen im Vordergrund.

Zwei Jahre Pandemie-Pause

„Wir freuen uns über den ungebrochenen großen Zuspruch bei unserer Wasserrutschmeisterschaft, die seit Jahrzehnten eine echte Institution im Freibad Bürgerpark ist“, wird Fabian Neubert, Pressesprecher der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, zitiert. „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist diese Veranstaltung nicht nur für uns eine Herzensangelegenheit, sondern auch für die Kinder ein absolutes Highlight kurz vor den Sommerferien“.

Die Wasserrutschmeisterschaft wurde im Jahr 1982 im Freibad Bürgerpark eingeführt, nachdem die Rutsche in Betrieb genommen worden war. Seither findet die Meisterschaft jährlich kurz vor den Sommerferien statt und ist augenscheinlich bis heute sehr beliebt. Einige Jahre nach ihrer Einführung wurde sie aufgrund des großen Zuspruchs um die Disziplinen Paddeln und Fahrradparcours ergänzt.

red

