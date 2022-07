Braunschweiger Autobahnpolizei stoppt gestohlenes Wohnmobil

Die Zivilfahnder der Autobahnpolizei nahmen am Freitagmorgen eine Tätergruppe nach einem Wohnmobildiebstahl fest. Ein Wohnmobil sollte auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Rennau kontrolliert werden, so die Polizei.

Der Fahrer des Fahrzeugs missachtete die Haltezeichen der Polizei und folgte nicht den Beamten an der nächsten Abfahrt, sondern entzog sich der Kontrolle und versuchte weiter über die Autobahn zu flüchten. Kurz vor der Anschlussstelle Helmstedt-West fuhr das Wohnmobil rechtsseitig in den Grünstreifen und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm den 26-jährigen Fahrer nach kurzer Verfolgung zu Fuß fest.

Die Autobahnpolizei Braunschweig konnte die Täter festnehmen

Im Anschluss gelang es den Zivilfahndern auch die beiden weiteren dazugehörigen Täter im Alter von 29 und 30 Jahren ebenfalls im Nahbereich festzunehmen.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil zuvor im Bereich Bremen entwendet wurde. Bei der Festnahme wurden keine Personen verletzt.

red

