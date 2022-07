Polizei Braunschweig beklagt mehr Gewalt gegen Polizisten

Am Rande des jüngsten Deutschen Feuerwehrtages und der Messe Interschutz Ende Juni in Hannover haben der Niedersächsische Innenminister, Boris Pistorius, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Oberbürgermeister der Stadt Hannover eine gemeinsame Resolution unterzeichnet. Hintergrund sind nach Angaben der Polizei Braunschweig tägliche Beleidigungen, Beschimpfungen und tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei mit zum Teil schweren gesundheitlichen Folgen für die Opfer.

„Fallzahlen steigen signifikant“

Polizeipräsident Michael Pientka: „Auch in der Region Braunschweig verzeichnen wir nach wie vor im Phänomenbereich ,Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte’ einen signifikanten Anstieg der Fallzahlen. Mehr als 80 Prozent dieser Ereignisse wurden als Widerstand oder tätlicher Angriff gegen Vollzugsbeamte registriert.“

Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort

Ebenso stiegen im Deliktsfeld „Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungskräfte“ die Fallzahlen deutlich. „Auch hier bilden die tätlichen Angriffe mit über 60 Prozent einen Großteil der Taten. Der Trend der vergangenen Jahre, dass immer mehr Einsatzkräfte Opfer von Straftaten werden, setzt sich somit leider auch in diesem Jahr fort“, so Pientka. „Es fehlt mir jegliches Verständnis und es ist in keiner Weise hinnehmbar, dass Menschen, die sich beruflich oder ehrenamtlich in den Dienst unserer Gesellschaft stellen und dabei teilweise die eigene Gesundheit oder das eigene Leben riskieren um anderen zu helfen, fortwährend Aggression erdulden müssen“, so der Polizeipräsident in der Mitteilung.

red

