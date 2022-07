Doppelhäuser auf Ex-Pressehaus-Gelände in Braunschweig

Auf dem Gelände des früheren Pressehauses an der Hamburger Straße geht es voran: Auf einer kleinen Teilfläche am Tuchmacherring entstehen jetzt bereits vier Doppelhäuser. Die Fläche befindet sich grob zwischen Aldimarkt und Rebenring. Wie Wolfgang Hummes von der Braunschweiger AB Immobilienprojekt GmbH & Co. KG mitteilt, ist das Interesse an den Häusern groß – vier Haushälften seien bereits verkauft. Das Unternehmen setzt das Vorhaben gemeinsam mit dem Bauunternehmen Hans Drewes aus Tülau im Kreis Gifhorn um.

Hummes zufolge haben die dreigeschossigen Häuser eine Wohnfläche von jeweils rund 180 Quadratmetern. „Es stehen jetzt noch Grundstücksgrößen von 269 bis 408 Quadratmetern zur Verfügung“, sagt er. „Die Preise der Doppelhaushälften liegen bei 799.000 bis 869.000 Euro, je nach Größe des Grundstücks.“ Die Fertigstellung des letzten Hauses sei für Ende 2023 geplant, kündigt er an.

300 Wohneinheiten sind auf dem Gelände vorgesehen

Etwas länger dauert es noch mit dem Hauptteil des Baugebiets zwischen Hamburger Straße und Mittelweg. Es wird von der Jochen-Staake-Stiftung in Kooperation mit der Volksbank BraWo Projekt GmbH entwickelt und vermarktet. Insgesamt 300 Wohneinheiten sollen dort entstehen – von Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen bis hin zu großzügigen Penthouses.

Außerdem sind eine Kindertagesstätte sowie Mini-Apartments und Gewerbeeinheiten entlang des Mittelwegs vorgesehen. Die Erschließungsarbeiten sind bereits abgeschlossen. Aktuell läuft die Hochbauplanung. Mit dem Baustart sei voraussichtlich im kommenden Jahr zu rechnen, hieß es zuletzt seitens der Staake-Stiftung.

