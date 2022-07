Der Krieg – und Braunschweigs andere Themen

Erfrischend kurz hielt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum die Ansprache zu „seinem“ Sommerfest am Dowesee. Corona war Thema, wie sollte es anders sein? „Aber immerhin tagt unser Krisenstab nicht mehr täglich“, sagte Kornblum. Und: „Die Impfzentren wird die Stadt geöffnet halten“.

Lob für die Schulen, die sich am Friedensprojekt beteiligen

Er dankte den Braunschweigerinnen und Braunschweigern für die Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine. Er sprach von tiefem Mitgefühl für alle unter dem Krieg leidenden Menschen. Und er lobte die Braunschweiger Schulen, die seine Einladung angenommen haben, sich angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine an einem Friedensprojekt in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Städtebund „Mayors for Peace“ zu beteiligen.

Nach einer japanischen Legende soll das Falten von 1000 Papierkranichen Glück und Hoffnung bringen. Die Gesamtsumme der Spenden geht an die Ukraine-Hilfe. „Kaufen Sie reichlich“, warb Kornblum für die Aktion.

Polizeipräsident Michael Pientka, BZ-Geschäftsführerin Tatjana Biallas, Michael Schwarz, Geschäftsführer des Flughafens, Detlef Tanke vom Regionalverband Großraum Braunschweig und Unternehmer Klaus Kroschke (von links). Foto: Bernward Comes

Ohne die Stimmung komplett verderben zu wollen, richtete Kornblum den Blick auf die möglichen Folgen des Krieges. „Die Stadtverwaltung bereitet sich vor“, erklärte er. Zurzeit würden mögliche Szenarien besprochen, Fragen gestellt, Antworten gesucht. „Klar ist, wir müssen unsere Gasspeicher so weit wie möglich füllen“, sagte Kornblum und appellierte an alle Bewohner der Stadt, Energie zu sparen.

Kornblum: „Klimawandel lässt sich von unseren Sorgen nicht beeinflussen“

„Und dann sind da noch unsere Megathemen wie Klimaschutz, Wohnen, Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung“, zählte er auf. Jeder Bereich für sich eine Mammutaufgabe, die durch die aktuelle Ukrainekrise kein bisschen in den Hintergrund rutschen dürften. „Der Klimawandel lässt sich von unseren Sorgen nicht beeinflussen“, sagte Kornblum, „wir müssen an dem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, festhalten“.

Das klinge alles nach riesigen Aufgaben, räumt er ein, „aber gemeinsam schaffen wir das“, ist Kornblum zuversichtlich.

Die rund 400 geladenen Gäste im Schul- und Bürgergarten hörten aufmerksam zu. Zumindest die meisten. Andere konnten sich nicht bremsen und nutzten direkt die Chance, miteinander zu reden.

Zwei ehemalige Oberbürgermeister: Gert Hoffmann und Ulrich Markurth. Foto: Bernward Comes

Der direkte Austausch ist immer noch etwas Besonderes. Wie das Begrüßungsritual. Das war bei diesem Sommerfest gut zu erleben. Bei jeder Begegnung die gleiche Frage: Hand geben? Oder lieber nicht? Faust? Ellenbogen? „Ein bisschen wie Schere, Stein, Papier“, sagte Sozialdezernentin Christine Arbogast lachend.

Christine Arbogast: Hoffnung, dass Corona jetzt endemisch wird

Als Chefin des Krisenstabes war sie die vergangenen zwei Jahre so gut wie rund um die Uhr im Einsatz. „Wenn wir Glück haben, werden die Coronavirenendemisch“, erklärte sie, heißt: Die Verläufe werden immer milder. „Aber bislang ist das nur eine Hoffnung“, gibt sie zu bedenken.

Den Festvortrag hielt Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue, er sprach über klassische Medien und soziale Netzwerke. „Ein großes absichtsloses kommunikatives Summen“ sei die Ursprungsidee und der Reiz der gar nicht mehr so neuen sozialen Medien. Eine Attraktivität, die von globalen Monopolisten ausgenutzt und getrübt werde.

An diesem Abend zumindest lag ein großes kommunikatives Summen über dem Dowesee.

