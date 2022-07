Fünfjährige durch Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Ein Unfall mit einem E-Scooter hat sich am Donnerstagabend am Berliner Platz im Bereich des Busterminals ereignet. Gegen 19.20 Uhr wollte ein Vater mit seiner fünfjährigen Tochter an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren, als eine Frau auf einem E-Scooter aus Richtung Stadthalle auf sie zukam.

Fahrerin ließ das verletzte Kind liegen

Zeugenaussagen zufolge ist die Frau am Fußgängerüberweg in eine Personengruppe hineingefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Obwohl der Vater die Unfallverursacherin noch angesprochen und aufgefordert hatte zu warten, entfernte sie sich in Richtung Salzdahlumer Straße, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Fahrerin des E-Scooters: Die Frau wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, schulterlange blonde Haare, Brille, weißes, kurzärmeliges Top und Jeansrock. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich unter (0531) 4763935.

Mehr aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de