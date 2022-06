Braunschweig. Die Antidiskriminierungsstelle ist an der Volkshochschule Braunschweig angesiedelt. Ziele: Prävention und die Unterstützung Betroffener.

Nach Ratsbeschluss Die Antidiskriminierungsstelle ist in Braunschweig am Start

Die Stadtverwaltung hat eine Antidiskriminierungsstelle für Braunschweig eingerichtet, die an der Volkshochschule (VHS) angesiedelt wurde und am 1. Juni ihre Arbeit aufgenommen hat.

Ziele sind laut Stadt Braunschweig die Beratung und Unterstützung für Betroffene von Diskriminierung sowie Prävention.

„Diskriminierung bekämpfen, die in vielen Bereichen und vielen verschiedenen Formen noch existiert“

„Mit der Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle werden wir der gesellschaftlich sehr wichtigen Aufgabe gerecht, Diskriminierung zu bekämpfen, die leider in vielen Bereichen und vielen verschiedenen Formen noch existiert“, erklärt Sozialdezernentin Christine Arbogast.

„Unsere Antidiskriminierungsstelle ist offen für alle Menschen, die aufgrund von ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, Alter, Geschlecht, sexueller Identität oder Behinderung eine Benachteiligung erfahren haben. Aber natürlich auch für Fälle von Diskriminierung, wie zum Beispiel bei Beschimpfungen im öffentlichen Raum oder Hassreden in sozialen Medien“, so Arbogast in einer Pressemitteilung.

Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Franca Özkan, sagte, sie werde in einem ersten Arbeitsschritt die Netzwerkarbeit mit den bestehenden Institutionen und Initiativen aus Braunschweig intensivieren. Um ein diverses Beratungsangebot anbieten zu können, sollten gemeinsam Bedarfe und Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet werden.

„Ratsauftrag umgesetzt – gute Entscheidung, die Antidiskriminierungsstelle bei der VHS anzusiedeln“

Der Rat der Stadt hatte die Verwaltung mit der Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle für Braunschweig beauftragt. Die Antidiskriminierungsstelle, die befristet für drei Jahre an der Volkshochschule angesiedelt wurde, wird die Arbeit mit dem Braunschweiger Netzwerk Antidiskriminierung weiterführen.

„Es war eine sehr gute Entscheidung, die Antidiskriminierungsstelle bei der VHS anzusiedeln“, sagte VHS-Geschäftsführer Hans-Peter Lorenzen. „Eine solche zusätzliche Beratungsdienstleistung entspricht 1:1 unserem Leitbild und unserem Selbstverständnis: Wir handeln in öffentlicher Verantwortung, sind Ort der Begegnung, ermöglichen den Zugang für alle und stehen für Teilhabe und gesellschaftliche Integration. Dabei leben und fördern wir Vielfalt im Sinne eines produktiven und wertschätzenden Umgangs mit religiösen, kulturellen und sexuellen Unterschiedlichkeiten.“

Räumlich untergebracht ist die Antidiskriminierungsstelle gemeinsam mit dem Projekt „Demokratie leben!“, das ebenfalls dem Bereich Politische Bildung der VHS angehört und in Kooperation mit dem kommunalen Büro für Migrationsfragen durchgeführt wird, in den städtischen Räumen Schuhstraße 24.

