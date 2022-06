Menschenexperimente, um den Kosmos zu erobern

Die Aufarbeitung des DDR-Unrechts lässt sie nicht los. Ines Geipel, die einstige Spitzensprinterin und nunmehr preisgekrönte Schriftstellerin, beleuchtet in ihrem neuen Buch „Schöner Neuer Himmel. Aus dem Militärlabor des Ostens“ ein gruseliges Kapitel der DDR-Geschichte: die Vision von der Ausdehnung des Kommunismus ins All und die damit einhergehende Suche nach dem perfekten Hochleistungsmenschen. Die Autorin hat dazu tief gegraben in den Verschlussakten der DDR-Militärforschung, das heute im Militärarchiv Freiburg zugänglich ist. Ihr Fazit bietet ein verstörendes Bild: Experimentiert worden sei nicht nur an Tieren, sondern auch an Menschen, in Krankenhäusern, Gefängnissen, an Soldaten und im Hochleistungssport.

Domprediger Cornelia Götz hat Ines Geipel eingeladen, um am kommenden Donnerstag, 16. Juni, 18 Uhr, in Lesung und Gespräch Einblicke in ein System zu geben, das das Wohl des Einzelnen dem Erfolg im Kosmos opferte. „Es ist wichtig, Menschen wie Ines Geipel zuzuhören. Die Diktatur in der DDR ist schließlich erst 30 Jahre her“, sagt die Dompredigerin. Die Autorin sensibilisiere. „Das ist gerade in einer Zeit wichtig, in der Aufrüstung, Krieg, Militär und Weltraumforschung wieder ein großes Thema sind.“

Das Militär stellte sich die Frage: Wie erschafft man einen bedürfnislosen Körper?

Um einen „Körper mit optimaler Normierung“ zu kreieren, sei ab den 70er Jahren im Osten in hochgeheimen Laboren geforscht worden, heißt es im Klappentext des Buches. Was surreal klinge, finde sich belegt in den Akten des ostdeutschen Militärs, aber auch bei denen, deren Körper zum Material dieses Staatstraumas gemacht worden seien. „Der Neue Mensch im All galt im Weltraumprogramm der Sowjetunion als absoluter Leitstern und löste in der DDR zwischen 1972 und 1989 eine gründliche Forschungstätigkeit aus. Die Unterwerfung und Beherrschung des Kosmos sollte durch Hochleistungsflieger, die sich über Jahre im All aufhalten konnten, möglich werden. Wie erschafft man diesen maximal normierten und bedürfnislosen Körper?“

Ines Geipel erhielt 2020 für ihre Romane, Essays und literarischen Sachbücher den Lessing-Preis für Kritik, den die Lessing-Akademie Wolfenbüttel mit der Stadt Wolfenbüttel und der Braunschweigischen Stiftung vergab. Sie ist Professorin für Verssprache an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst.

Ines Geipel war Nebenklägerin im Prozess um DDR-Zwangsdoping

Als sie sich 1984 in einen mexikanischen Sportler verliebte und die DDR verlassen wollte, war sie überwacht und später aus dem DDR-Leistungssportsystem ausgeschlossen worden. Ihre Flucht hatte die Germanistik-Studentin im August 1989 über Ungarn in die Bundesrepublik geführt. Im Prozess um das DDR-Zwangsdoping im Jahr 2000 war sie Nebenklägerin.

Ines Geipel ist nicht unumstritten. Im Mai hatte das Magazin „Der Spiegel“ berichtet, dass Kritiker ihr vorwerfen, sie habe bei ihren Schilderungen über das Ausmaß des DDR-Dopings übertrieben, gelogen und sogar ihre eigene Biografie verfälscht, um interessanter zu erscheinen. Unbestritten isti jedoch, dass sie dank ihres Engagements dafür sorgte, dass der Bund knapp 1500 Athletinnen und Athleten der ehemaligen DDR als Opfer von Dopingmitteln mit jeweils 10.500 Euro entschädigte.

