Gesucht! Das schönste Wort der Braunschweiger!

Der Braunschweiger Schauspieler Andreas Jäger lädt auch in diesem Sommer ein zu "Poesie am Portikus".

Andreas Jäger kann beseelt schwärmen: von der Schönheit und Kraft der deutschen Sprache, von der idyllischen Atmosphäre des Bürgerparks rund um den Portikus, von malerischen Sonnenuntergängen während seiner Lesungen, von reizenden Zuhörern und großartigen Musikern...

Auch in diesem Jahr will der Braunschweiger Schauspieler seine Reihe „Poesie am Portikus“ anbieten. Für zehn Veranstaltungen hat Jäger ein neues literarisches Programm zusammengestellt: Texte von Goethe und Schiller über Shakespeare bis hin zu Robert Gernhardt. Es soll Gedichte von Mascha Kaleko geben, der schönste Liebesbrief der Welt verlesen und Woody Allens Meinung zur Poesie erklärt werden. Es werden Liebeslieder von Silbermond bis Kiss zitiert und Texte von Deutsch-Rapper Bushido ebenso herangezogen wie Liedzeilen von Udo Jürgens.

Einen charmanten Part der poetischen Abende soll die Präsentation der Lieblingsworte der Braunschweiger einnehmen. Jäger bittet alle, die Spaß an schöner Sprache haben, ihr schönstes Wort auf der Homepage (www.poesie-am-portikus.de) an der dafür vorgesehenen Stelle niederzuschreiben. „Eine bundesweite Umfrage hatte mal ergeben, dass beispielsweise das Wort Rhabarbermarmelade von vielen Deutschen sehr geliebt wird“, meint Jäger augenzwinkernd. Wir werden die besondere Sammlung zu Beginn der Lesungsreihe in unserer Zeitung veröffentlichen.

Auch in diesem Jahr wird Jäger von Musikern unterstützt. Diesmal sind Alexander Hartmann, Michael Strauss, Martin Kroner, Andi Bermig, Sascha Renier, Nick Noah, Ayke Witt, Carla Ahad, Felix Hansch und Alex Dorenberg dabei. Die Termine sind am 25./26./27./28. Juli sowie 1./2./3./4./8./9. August. „Welcher Musiker an welchem Abend auftritt, soll ein Geheimnis bleiben und die Überraschung Teil der Lesung sein“, sagt Jäger.

Ein Abend, den sich alle leisten können

„Poesie am Portikus“ ist kostenlos und somit für alle zugänglich. Finanziert durch Stiftungen und Sponsoren. „Ich möchte, dass sich alle Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, diesen Abend erlauben können. Wer möchte, kann am Ende der Vorstellung gerne etwas in die Spendenbox werfen. Das gesammelte Geld wird dann aufgeteilt“, so Jäger.

Obwohl es keine Tickets gibt, bittet der Schauspieler auf der Homepage um Reservierungen. 50 Stühle stehen bereit.

Zugänglich ist der Portikus auch für Rollstuhlfahrer. Wer beispielsweise aus Richtung des Steigenberger Hotels kommt, kann barrierefrei vorfahren.

