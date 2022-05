Schule in Braunschweig Turnier in Braunschweig: Fußball ohne Abseits

Die Oswald-Berkhan-Schule richtet am kommenden Dienstag, 24. Mai, ein großes Fußballturnier auf der Bezirkssportanlage in Rüningen aus. 350 Schüler und Schülerinnen aus der ganzen Region kommen, allesamt von Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Drei Fragen an Dagmar Brunsch, Leiterin der Oswald-Berkhan-Schule in Braunschweig:

Dagmar Brunsch leitet die Oswald-Berkhan-Schule in Braunschweig. Foto: privat

Frau Brunsch, das klingt nach einem großen Spektakel...

Das wird es. Für die Mannschaften, die das ganze Schuljahr über in Fußball-Arbeitsgemeinschaften trainieren, ist es der Höhepunkt des Schuljahres. Dieses Fußballturnier gibt es schon seit etwa 20 Jahren und wird reihum von den verschiedenen Schulen ausgerichtet. Die Stimmung ist stets vertraut und freundlich. Wegen Corona musste das Turnier zuletzt ausfallen.

Welche Mannschaften erwarten Sie?

Sieben Förderschulen aus dem gesamten ehemaligen Regierungsbezirk beteiligen sich in diesem Jahr: von der Maria-Montessori-Schule in Salzgitter über die Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter bis hin zur Schule am Tannenberg in Göttingen. Tradition ist es, dass manche Mannschaften mit dem Bus anreisen und ihre Fans mitbringen.

Alle Spieler und Spielerinnen haben den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – gelten deshalb besondere Regeln?

Ja, es gibt zum Beispiel kein Abseits. Gespielt wird auf einem kleinen Feld, und Stollenschuhe sind wegen der Verletzungsgefahr nicht erlaubt.

