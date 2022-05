Protestveranstaltung für bessere Arbeitsbedingungen in Kitas, Jugendämtern und anderen Bereichen der sozialen Arbeit in Braunschweig – jetzt schließen sich Warnstreiks an.

Tarifverhandlungen Warnstreiks in Braunschweig in Kitas und im Sozialbereich

Die Zeichen stehen auf Streik. Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst wird auch die Stadtverwaltung Braunschweig von Streikmaßnahmen betroffen sein, so die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung. Die Gewerkschaft komba habe ihre Mitglieder für Dienstag, 10. Mai, zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Stadt Braunschweig: „Eltern werden über die Einrichtungsleitungen möglichst zeitnah unterrichtet“

Für den Bereich der Kindertagesstätten würden die Eltern über die Einrichtungsleitungen „möglichst zeitnah unterrichtet“, sobald zum Ausmaß der geplanten Streikmaßnahmen der Gewerkschaft genauere Informationen vorliegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Braunschweig.

Erneut Warnstreiks der Erzieherinnen und Erzieher und der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, das meldet auch die Gewerkschaft Verdi – und hat ebenfalls am 10. Mai zu Warnstreiks aufgerufen.

Es gebe immer noch keine Bewegung in der Tarifauseinandersetzung der Sozial- und Erziehungsdienste der Kommunen, heißt es bei Verdi: „Die Forderungen der Beschäftigten nach mehr Entlastung, besserer Eingruppierung und mehr Qualität in der Erziehungsarbeit und in der sozialen Arbeit sind wohl noch nicht angekommen“, so Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer für den Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen.

Verdi: Damit soll Bewegung in die nächsten Verhandlungstermine gebracht werden

Nach einem erfolgreichen Warnstreik am vergangenen Mittwoch seien Erzieherinnen und Erzieher und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus Braunschweig, ebenso wie aus Wolfsburg, Peine, Salzgitter, Göttingen, Northeim, Osterode und weiteren Gemeinden für den 10. Mai zum Streik aufgerufen.

Damit solle Bewegung in die nächsten Verhandlungstermine (16. und 17. Mai in Potsdam) gebracht werden.

