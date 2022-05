Braunschweig: Junge Männer klauen Straßenbahn

Zwei junge Männer haben Mittwochnacht in Braunschweig eine Straßenbahn „entwendet“. Die Irrfahrt der beiden 23-Jährigen führte vom BSVG-Straßenbahn-Depot am Hauptgüterbahnhof durch große Teile der Stadt. Die BSVG wollte sich angesichts der laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Wie die Polizei Braunschweig bestätigte, hatten sich die jungen Männer im Straßenbahn-Depot Zugang zu einer der Straßenbahnen verschafft. Wie es ihnen gelungen war, die Straßenbahn in Betrieb zu setzen, ist noch unklar.

Die Irrfahrt, so die Polizei, wurde von den Weichenstellungen vorgegeben. Es ging in die Weststadt und über die Wendeschleife zurück in die Innenstadt. Am Rathaus, so bestätigte eine Sprecherin, wo erste Fahrgäste an der Haltestelle warteten, wurde gehalten. Es konnte zugestiegen werden.

Anderer Bahnfahrer bemerkt die jungen Männer

Entdeckt wurden die jungen Männer vom Fahrer einer Wartungsstraßenbahn am Hagenmarkt. Um 3.30 Uhr, so die Polizei, sei die Nachricht von der Irrfahrt bei ihr eingegangen.

Die jungen Männer hätten am Hagenmarkt die Straßenbahn herrenlos zurückgelassen und seien geflohen. Die Beschreibung durch Zeugen führte jedoch dazu, dass die beiden 23-Jährigen, sie stammen aus Braunschweig, von der Polizei gefasst wurden. Laut Polizei standen sie nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch

Vorgeworfen wird den Verdächtigen nun: Störung öffentlicher Betriebe, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, Hausfriedensbruch. Ob sie sich auch wegen Einbruchs verantworten müssen, ist gegenwärtig noch unklar. Diebstahl werde ihnen nicht vorgeworfen, so die Polizeisprecherin, „weil der „Eigentumserwerb an der Straßenbahn nicht beabsichtigt war – die jungen Männer wollten offenbar nur fahren“.

Wie es unter Braunschweiger Verkehrsfreunden heißt, soll es sich bei der gestohlenen Straßenbahn um ein Fahrzeug aus dem Baujahr 1995 gehandelt haben. Es sind die dienstältesten Straßenbahnen der BSVG. Zwölf sind davon im Einsatz.

Dass Straßenbahnen geklaut werden, geschieht sehr selten. Aber es geschieht. Im April 2021 hatten in Bremen zwei Jugendliche eine Straßenbahn gekapert und waren damit etwa zwei Kilometer durch die Stadt gefahren.

