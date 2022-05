Braunschweig. Ein Mann griff am Mittwochabend in einen Fahrradkorb nach einer Handtasche – er hatte die Rechnung jedoch nicht mit zwei aufmerksamen Frauen gemacht.

Braunschweigs Polizei stellte den Mann in unmittelbarer Nähe zum Tatort am Bohlweg. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Braunschweig: Zeuginnen vereiteln Taschendiebstahl am Bohlweg

Ein Mann ist in Braunschweig am Mittwochabend beim Stehlen einer Handtasche aus einem Fahrradkorb ertappt worden. Die Polizei konnte den Täter wenig später durch Schilderungen von Zeuginnen stellen. Allerdings suchen die Beamten nun nach der Geschädigten und einer der unbekannten Zeuginnen.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr meldete sich eine 52-Jährige bei Braunschweigs Polizei und teilte mit, soeben beobachtet zu haben, wie ein Mann auf dem Bohlweg eine Handtasche aus einem Fahrradkorb stehlen wollte. Die Radfahrerin hatte in Höhe „Langer Hof“ an der Ampel gestanden und auf grünes Licht gewartet, um die Straße zu überqueren. Diesen Moment wollte der Täter wohl nutzen, berichtet Braunschweigs Polizei.

Braunschweigs Polizei sucht nach der Geschädigten und einer Zeugin

„Eine weitere unbekannte Zeugin hatte die Situation ebenfalls erkannt, und die Radfahrerin auf den Taschendieb aufmerksam gemacht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Von den couragierten Frauen angesprochen, ließ der Mann von seiner Tat ab und setzte seinen Weg in andere Richtung fort – bis die Polizei ihn in unmittelbarer Nähe schnappte.

Der Mann müsse sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Taschendiebstahls verantworten. Die Polizei wiederum bittet nun sowohl die geschädigte Radfahrerin als auch die unbekannte Zeugin, sich unter (0531) 4763115 zu melden.

red

