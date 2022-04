JetBike, RobComp, Magni Games und DIE H_LLE wollen zusammen mit dem Team des städtischen Start-up-Zentrums MO.IN an ihren Geschäftsideen feilen.

Gründerszene Starthilfe für 4 Braunschweiger Start-ups: Was sind ihre Ideen?

In der neunten Betreuungsrunde des Start-up-Zentrums Mobilität und Innovation (MO.IN) starten jetzt vier Start-ups durch. Das Gründungsprogramm der städtischen Wirtschaftsförderung Braunschweig Zukunft GmbH bietet ihnen sechs Monate lang professionelles Coaching zu betriebswirtschaftlichen, technischen und juristischen Fragen.

Außerdem erhalten sie Kontakte in Wirtschaft und Wissenschaft sowie kostenlose Büroarbeitsplätze im städtischen Technologiepark am Rebenring. All das soll ihnen helfen, ihre Geschäftsidee weiterzuentwickeln.

JetBike soll Vorzüge von Auto und Fahrrad vereinen

Enno Hecker, diplomierter Fahrzeugbau-Ingenieur, tüftelt an einem elektrifizierten dreirädrigen Leichtfahrzeug namens JetBike. Dieses soll die Vorzüge von Auto und Fahrrad vereinen, erläutert die Braunschweig Zukunft GmbH. „Das JetBike ist unter anderem mit Neigetechnik und kettenlosem Tretantrieb ausgestattet und soll in drei Geschwindigkeitsklassen erhältlich sein.“

„RobComp“ ist auf additive Fertigungsverfahren mit Verbundwerkstoffen spezialisiert. Das dreiköpfige Gründerteam will Fertigungstechnologien aus der Luft- und Raumfahrt in andere Bereiche der Industrie überführen.

Entwicklung eines plattformunabhängigen und barrierearmen Computerspiels

Das Team von Magni Games setze auf das Potenzial künstlicher Intelligenz, heißt es: „Das Ziel der drei Gründer ist die Entwicklung eines plattformunabhängigen und barrierearmen Computerspiels.“ In der Wirtschafts-, Politik- und Handelssimulation, die auch den Handel mit kryptografischen Vermögenswerten ermögliche, hänge der Erfolg der individualisierbaren Avatare von Interaktion und klugen ökonomischen Entscheidungen ab.

Mit „DIE H_LLE“ durchläuft erstmals ein „Creative Space“ das Start-up-Zentrum. „Auf 2000 Quadratmetern am ehemaligen Hauptgüterbahnhof bieten Henrike Wenzel und ihr Team Raum für die Entfaltung von Kreativität, Innovation, Transformation.“ DIE H_LLE lege den Fokus auf Kunst und Kultur und wolle deren Verschränkung mit Wirtschaft und Wissenschaft vorantreiben. Zudem könne sie für Veranstaltungen gebucht werden.

red

