Braunschweigs Oberbürgermeister nimmt bedeutende Ehrung vor

Es ist eine Tradition im Vorfeld des 1. Mai, des Tages der Arbeit: Gestern Abend hat Oberbürgermeister Thorsten Kornblum wieder verdiente Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Dornse des Altstadtrathauses geehrt – nach langer Zeit wieder in Präsenz.

„Dieser Abend ist ein Dankeschön für Ihre Leistungen, die Sie für die Menschen in unserer Stadt jedes Jahr erbringen“, sagte Kornblum – und zeichnete Britta Bittner (Dienstleistungsgewerkschaft verdi), Frank Drescher (Gewerkschaft Komba) und Uwe Fritsch (IG Metall) aus.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Britta Bittner ist seit 2016 Vorsitzende des Betriebsrats des Möbelhauses Ikea in Braunschweig. In der gewerkschaftlichen Arbeit ist sie seit langem stark engagiert. Darüber hinaus ist sie ehrenamtliche Arbeitsrichterin sowie unter anderem Mitglied im Sozialrat der Berufsgenossenschaft Handel und Warenwirtschaft.

Frank Drescher, Kommunalbeamter in Salzgitter, sitzt als Vertreter der Komba-Gewerkschaft im Prüfungsausschuss des Niedersächsischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung. Zudem leitet er das Verbindungskommando Salzgitter der Bundeswehr. Es ist die erste Ansprechstelle für zivil-militärische Zusammenarbeit, beispielsweise bei Hochwasser. Die 54 niedersächsischen Verbindungskommandos arbeiten Hand in Hand mit den Hilfsorganisationen.

Uwe Fritsch schließlich begründete als Vertrauensmann, Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender bei VW in Braunschweig eine über Jahrzehnte währende Ära, wie Kornblum erklärte. Er erhielt 2010 bereits die Bürgermedaille der Stadt. Kornblum hob besonders die Initiative des Betriebsrates des Braunschweiger VW-Werkes für den Sally-Perel-Preis hervor. Damit zeichnen Arbeitnehmervertretung und Management Initiativen junger Menschen für Respekt und Toleranz aus.

TU-Präsidentin: Forschung kann durch valide Daten Grundlagen für nachhaltigen Abbau von Chancenungerechtigkeit schaffen

Den Festvortrag des Abends hielt TU-Präsidentin Professorin Angela Ittel. Thema „Chancengleichheit in der Arbeitswelt“. Die TU-Präsidentin setzt sich intensiv mit Fragen der Gleichstellung auseinander – sowohl in der praktischen Umsetzung als Chefin der zweitgrößten Arbeitgeberin der Stadt mit nicht weniger als 6200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch in der Forschung. Bei letzterem gehe es darum, durch valide Daten die Grundlagen für einen nachhaltigen Abbau von Chancenungerechtigkeit zu sorgen.

Zwar hätten sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten Parameter wie die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen, ihr Anteil an der Besetzung von Lehrstühlen und in Spitzenpositionen in der Wissenschaft sichtbar verbessert. Bis hin zur Geschlechterparität wie zum Abbau geschlechterbezogener Ungleichheit am Arbeitsmarkt, die sich hartnäckig halte, sei es es noch ein weiter Weg und bleibe viel zu tun.

Universitäten wie der TU Braunschweig könne dabei eine Vorbildfunktion zukommen, wenn es gelinge, aus Konzepten in den Köpfen und auf Papier tatsächlich gelebte Realität zu machen, so Angela Ittel. Dies dürfe nicht als Hindernis wahrgenommen werden, sondern sei ein entscheidender Schritt „zu ganzheitlicher Exzellenz“.

Lesen Sie auch:

Angela Ittel- „Ich will eine TU der Vielfalt und der Exzellenz“

TU Braunschweig- Worum’s hier geht? Um Exzellenz!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de