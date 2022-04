Guter Start in Braunschweigs verkaufsoffene Wochenende

Sehr her, ich bin ein E-Auto! Laden lässt sich in der Fußgängerzone natürlich nicht. Der Handel ist gleichwohl erfinderisch, um auf die Lademöglichkeit hinzuweisen.

Die Innenstadt von Braunschweig nähert sich wieder der Normalität. Der Samstag des ersten verkaufsoffenen Wochenendes des Jahres 2022 zog wieder viele Besucher in die Innenstadt. Wie im Frühjahr üblich, geht es um Mode und Auto.

Ein kleines Stück Anachronismus schwingt natürlich mit. Denn eigentlich strebt Braunschweig eine autoarme Innenstadt an. Am verkaufsoffenen Wochenende im Frühling wird stets eine große Ausnahme gemacht: 120 Fahrzeuge von Händlern der Region durften sogar in der Fußgängerzone parken.

Neugierige gab es mehr als reichlich. Zumal das Thema Elektromobilität mehr und mehr Interessenten findet. Um technische Details ging es häufig nicht. Heckklappen wurden häufiger geöffnet als Türen. Vielfach ging es um die Frage: Wie groß ist der Kofferraum? Passt trotz Batterie ein Kinderwagen hinein?

Auffällig: Angesichts der Corona-Lockerungen sah man in der Fußgängerzone nur noch wenige Passanten, die Maske trugen. In den 1A-Lagen wie Hutfiltern, Damm, Schuhstraße waren sie häufiger zu sehen als in deren Seitenstraßen, wo weniger Menschen unterwegs waren. Vielfach hing die Maske locker am Handgelenkt. Griffbereit, denn in den Geschäften überwiegen die Maskenträger weiterhin.

Parkhaus Schloss fast immer ausgelastet

Gleichwohl scheinen die Vor-Corona-Verhältnisse noch längst nicht vollkommen zurück zu sein. Parkplätze gab es in Braunschweigs Parkhäusern nämlich jederzeit reichlich. 1800 freie Parkplätze standen gegen 12.30 Uhr zur Verfügung. Gegen 15.30 Uhr, eigentlich die Zeit der stärksten Passantenzahlen in der Innenstadt, waren sogar 2400 Parkplätze unbelegt. Einzig das Parkhaus Schloss befand sich ständig an der Kapazitätsgrenze. Gegen 17.30 Uhr standen dort aber bereits auch mehr als 200 Parkplätze leer.

Ein Sonnabend, der Erwartungen weckt. Denn der Tag gehört traditionell eher Besuchern aus Braunschweig. Am morgigen Sonntag, die Geschäfte der Innenstadt öffnen um 13 Uhr, werden Besucherströme aus dem Umland erwartet.

