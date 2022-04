Braunschweigs A39-Tankstellen bei Rüningen stehen vor dem Abriss

Braunschweig. BP wird den alten Pachtvertrag nicht verlängern, die Anlagen werden abgebaut. Es gibt Interessenten für die Flächen. Aber was kommt dann?

Nicht nur der Lack ist ab. Nach Jahren des Leerstands gleicht die ehemalige Aral-Tankstelle in Richtung Salzgitter einer Ruine.

Eine Zierde Braunschweigs sind sie nicht, die beiden ehemaligen Autobahn-Tankstellen an der A39 bei Rüningen. Seit Jahren stehen sie leer. Doch nun, so berichten die Eigentümer, stehen große Veränderungen an. Der Abriss naht.

Michael Wönne, seiner Familie gehören die beiden Grundstücke, blickt auf eine 60 Jahre währende Historie zurück. Sie ist eng verbunden mit der A39 selbst. „Die Tankstellen-Frage füllt mittlerweile Akten-Ordner.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dabei schien Mitte der 1960er Jahre alles bestens geregelt. Die neue Autobahnverbindung zwischen Braunschweig und Salzgitter sorgte dafür, dass Aral die beiden Grundstücke bei Rüningen pachtete und Tankstellen baute.

Auf Aral folgte BP

Bis zur Jahrtausendwende änderte sich nichts. Dann übernahm BP die Aral-Tankstellen. Zudem wurden die Planungen aufgenommen, per A39 Braunschweig mit Wolfsburg zu verbinden. Die A39 wuchs Stück für Stück. 2005 wurde Sickte erreicht, 2006 Cremlingen, 2008 entstand das Autobahnkreuz Wolfsburg/Cremlingen. „Das war die Zeit, in der die Existenz der beiden Tankstellen fraglich wurde“, erzählt Wönne.

Neue Standorte für Tankstellen mit Rasthöfen wurden gesucht. Wönne erinnert sich: „Einen kurzen Draht zu den Planern hat es nicht gegeben. Wir wurden vom Verfahren überrascht.“ Die Problematik beschreibt er so: „Eine Nachnutzung der Flächen ist schwierig. Wohnen ist zum Beispiel nur mit einem Abstand von 40 Metern zu Autobahnen gestattet.“ Dieser Abstand fehle.

Die beiden Tankstellen stehen seit Jahren leer. Foto: Jürgen Runo

Grundstücke sollten enteignet werden

Eine Zeit der Unklarheiten habe damals begonnen. Pläne für einen Rasthof bei Rautheim scheiterten, weil die Gefahr bestand, dass bei Hochwasser Unrat vom Parkplatz in den Riddagshäuser Teichen landet. Bürger protestierten. Die neue Tank- und Raststätte Salzgitterhüttenblick wollte hingegen nicht fertig werden: Baubeginn war im Herbst 2013, Baustopp im Juni 2014, Wiederbeginn im Sommer 2017. Feldhamster, Flussregenpfeifer, Streit über die Verantwortung für Materialmängel.

Zwischenzeitlich, so Wönne, sei bei Rüningen ein Enteignungsverfahren angestoßen worden. Was kein Ergebnis gehabt habe. Verantwortlichkeiten wechselten außerdem. Im Zuge einer Privatisierung übernahm die Autobahn-GmbH. Ergebnislos endete der Vorschlag, die Tankstelle auf der Rüninger Seite über die Bundesstraße 248 anfahren zu lassen.

Boden wurde auf Altlasten untersucht

Wönne sagt: „Die BP ist mittlerweile aus dem Öl- und Gasgeschäft ausgestiegen. Eine Neu-Ausrichtung des Tankstellennetzes erfolgt. Mir wurde gerade mitgeteilt: Der Erbpacht-Vertrag, er läuft zum Jahresende aus, wird nicht mehr verlängert.“ Die Tankanlagen werden abgebaut, Bodenuntersuchungen hätten bereits stattgefunden. Eine Belastung sei nicht nachgewiesen worden. „Vertraglich vereinbart ist, dass die Übergabe mit einem Abschluss-Protokoll verbunden ist.“

Was aus den Flächen wird, sei unklar: „Es gibt einen Interessenten für das Grundstück stadtauswärts.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de