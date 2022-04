Braunschweig. „Magni & Friends“ starten mit ihrem Neujahrsempfang durch. Und die German Church School in Äthiopien feiert Jubiläum – dank vieler treuer Spender.

Kolumne: Stadt Leben Zwischen Party in Braunschweig und hartem Alltag in Addis Abeba

Endlich kommt wieder Leben in die Stadt! In dieser Kolumne erzähle ich Ihnen davon – und freue mich auf Ihre Tipps.

Heute geht’s um den Neujahrsempfang bei Magni & Friends, wo man sich sieht und gesehen wird.

Außerdem steht die German Church School in Addis Abeba im Fokus, die seit 50 Jahren besteht und ganz maßgeblich vom Braunschweiger Dom und dem früheren Domprediger Joachim Hempel unterstützt wird – sowie von unglaublich vielen Spendern in Braunschweig.

Es war einmal…“ – wie ein Märchen startet der Neujahrsempfang im Fuchsblau. „Magni & Friends“ haben eingeladen. Und diesmal hat es geklappt. Nach dem Corona-Aus jetzt Live und in Farbe.

Die Hauptfiguren (und Veranstalter) aus dem Märchenwald ­– Annette Schütz, Martin Bretschneider, Martin K. Burghartz und Andrea Hanke – haben sich direkt vor der Sponsorenwand aufgebaut und nehmen jeden Gast für ein Foto in die Mitte. Die neue Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis zum Beispiel, ATP Tennisturnier-Chef Harald Tenzer, Astrid Striese, Vorständin Kaufmännische Union, Claudia Gorille vom Presseclub, Voets-Chef Klaus Stockhausen, Michael Schacke von Undercover, Braunschweigs Ehrenbürger Gerd Glogowski, der ehemalige Oberbürgermeister Ulrich Markurth und auch TU-Präsidentin Angela Ittel und viele, viele mehr.

Spaß beim Neujahrsempfang (von links): Nancy Klatt, Funke Medien Niedersachsen, Laura Wittig, Kreativrausch, Ninja Nardmann, Volksbank, Robert Welke, Autohaus Holzberg. Foto: Ingeborg Obi-Preuß

Fast 3000 Euro für die Achterkerke Stiftung

In ihrer Begrüßung erzählen die Gastgeber von den märchenhaften Umständen, unter denen ihnen die verschiedenen Sponsoren zugeflogen sind und damit auch die besonderen Preise für die Tombola. „Tina Loose kann in ihrer Floßstation keine fliegenden Teppiche bieten“, erzählt Annette Schütz, „aber Tischlein-Deck-Dich auf dem Floß.“ Einer der Hauptpreise. Ebenso wie ein Essen auf der Steinberg-Alm bei Goslar.

Besonders beliebt bei jedem M&F-Neujahrsempfang die Sanifair-Jahreskarten, gespendet von Enno Burghartz, Geschäftsführer von 15 Sanifair-Standorten (Gewinner sind der Bundestagsabgeordnete Carsten Müller und Politikwissenschaftler Gerald Fricke).

Gut gelaunt (von links): Robert Glogowski, punctum, Tina Loose, Floßstation, und Jens Richwien, Radio 38 und DJ. Foto: Ingeborg Obi-Preuß

Auch Martin Bretschneider (Werbeagentur Gingco) spricht über Märchen und erzählt, dass er 1974 Brawo-Boy des Jahres war. Aber leider nur auf dem zweiten Platz. „Wir können nicht alle Helden sein“, berichtet er von der knappen Niederlage, „aber heute können Sie mit einem Loskauf Held sein für die Achterkerke Stiftung.“ Das wirkt, knapp 3000 Euro kommen mit der Tombola zusammen. Nora Pagels, Geschäftsführerin der Achterkerke GmbH und Vorständin der Stiftung, bedankt sich herzlich. Sie selbst ist in ihrem Studium durch die Stiftung gefördert worden.

Auf späte Stippvisite direkt vom 175. MTV-Geburtstag kommen auch Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Innenminister Boris Pistorius vorbei.

Im schönen (aber eiskalten) Innenhof bleibt Team Vorsicht im Freien, drinnen tanzt Team Jetzt-Aber-Party zur Musik von DJ Richie Vienna bis in den frühen Morgen. Ein echtes Märchen.

Drei Freunde (von links): Andreas Mier und Henrik Ballwanz, Redakteure vom NDR, und Tobias Henkel, Direktor der Evangelischen Stiftung Neuerkerode. Foto: Ingeborg Obi-Preuß

50 Jahre Liebe zu Äthiopien

Wer Joachim Hempel kennt, kennt vermutlich auch die Geschichte der German Church School in Addis Abeba in Äthiopien. Denn der langjährige Domprediger wird nicht müde, sich für das Gelingen dieser extrem ambitionierten Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes die Hacken abzurennen.

Gerade vor zwei Jahren hatte Hempel wieder eine Vakanz in der Deutschen Gemeinde in Addis übernommen. „Gut, dass ich da war. Und gut, dass es Ihre Spendengelder gibt. Denn die Trinkwasserversorgung war zusammengebrochen“, erzählt er den Besuchern im Saal des Kinderschutzbundes Hinter der Magnikirche. „Father Hempel“ wie ihn in Addis alle liebevoll rufen, konnte helfen. Wie fast immer.

Eine wahre Fangemeinde hat der ehemalige Domprediger über die Jahre hinter sich versammelt. Jetzt, zum 50-jährigen Bestehen der Schule, waren die Förderer in Braunschweig eingeladen. Corona hat auch hier einer größeren Feier einen Riegel vorgeschoben, einige der geladenen Gäste mussten absagen. Darunter auch Hempels Ehefrau Gisela, eine der Begründerinnen der Arbeit mit den Kindern in der Deutschen Gemeinde in Äthiopien.

Aber – die Räume des Kinderschutzbundes sind dann doch gut gefüllt. „50 Gäste sind ja schon ein Knüller in diesen Zeiten“, freut sich Hempel, „und eine Schule, die 50 wird, das zeigt echte Nachhaltigkeit.“

Die Deutsche Schule in Addis Abeba besteht seit 50 Jahren – und wird von Spenden getragen, viele davon aus Braunschweig. Foto: Thomas Ammerpohl / Archiv

14-jährige hochschwangere Mädchen betteln um Almosen

Hempel hat seinen Nachfolger in Addis Abeba mitgebracht. Pfarrer Matthias Rohlfing ist in seiner Funktion als Pfarrer auch Dienstherr über die Schule, deren Mitarbeiter ausschließlich Äthiopier sind, einschließlich des Rektors. „Die Schule wird allein über Spenden finanziert“, betont Rohlfing.

Er und seine Familie sind erst seit August vergangenen Jahres in Äthiopien, dementsprechend frisch sind seine Eindrücke. Das, was Joachim Hempel als „alter Hase“ in Afrika schon gut kennt, ist für Rohlfing Neuland. „Das Elend springt einen regelrecht an“, sagt er tief beeindruckt, „es gibt Situationen, wo ich mit meinem Glauben hadere.“

Er erzählt von Autofahrten durch die Stadt, wo er vorher schon weiß, an der nächsten Ampel klopfen zerlumpte Kinder an seine Scheibe, oder kaum 14-jährige hochschwangere Mädchen, die um Almosen betteln.

„Umso schöner, wenn man in der Lage ist, zu helfen“, sagt er den Besuchern. „Ihr Geld rettet hier Leben.“ Und dann zeigt er einen Film, den die evangelische Kirche vor 14 Jahren hat drehen lassen. Bilder einer extrem berührenden Reise durch die Slums von Addis Abeba, zu den Ärmsten der Armen. Und zu Kindern wie Mikias. Der blinde Junge hat mit der Aufnahme in die Schule das große Los gezogen. „Ich will Rechtsanwalt werden“, sagt er in einer Szene. Und tatsächlich hat Pfarrer Rohlfing den inzwischen erwachsenen Mikias wenige Wochen vor seiner aktuellen Reise nach Deutschland wiedergetroffen und interviewt. Mikias studiert Rechtswissenschaften.

„Father Hempel“ erklingt es in der German Church School, wenn Joachim Hempel kommt. Foto: Bernward Comes

Pfarrer: „Wir sind noch da – auch Dank Ihrer Hilfe“

Das gibt Hoffnung. „Und die brauchen wir“, betont Pfarrer Rohlfing und spricht über den jüngsten Bürgerkrieg in Äthiopien, über die Belastungen durch Corona und die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Die Äthiopier hätten ihm gezeigt, dass das Leben auch unter schwierigsten Bedingungen irgendwie weitergeht, dass man dankbar sein kann, mutig und zuversichtlich. Trotz allem. „Wir sind noch da“, sagt er stolz über „seine“ Schule. „Auch Dank Ihrer Hilfe.“

Joachim Hempel fügt an: „Meinem Kollegen und Freund Pastor Henning Böger sowie Direktor Tobias Henkel (ESN), Dom-Kirchenvorstand, ist sehr zu danken, dass die Flamme der Unterstützung dieser wunderbaren Arbeit auch weiterhin am Dom beheimatet sein wird.“

Jede Unterstützung ist willkommen: Pfarrer Matthias Rohlfing steht für direkte Kontakte bereit pfarrer@kreuzkirche-addis.de; das Konto der Deutschen Kirche in Äthiopien ist eine gute Adresse: IBAN DE28 3506 0190 1011 4440 12, genau wie der Förderverein der Schule Melkam Edil (www.melkam-edil.de). Und am Braunschweiger Dom ist Pfarrer Henning Böger unter der Mailadresse henning.boeger@lk-bs.de der Partner für alle Fragen rund um die German Church School in Addis Abeba.

