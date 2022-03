Jetzt bewerben um den Braunschweiger Klimaschutzpreis!

Die Stadt Braunschweig zeichnet mit dem Klimaschutzpreis in diesem Jahr zum dritten Mal Bürgerinnen und Bürger jeden Alters sowie Initiativen und Unternehmen aus, die sich in vorbildlicher Weise für den Klimaschutz engagieren.

Damit sollen gute Beispiele zur Senkung des CO-2-Ausstoßes, aber auch kreative Auseinandersetzungen mit den Themen Klimaschutz und Klimawandel befördert und verbreitet werden, so die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Der Wettbewerb hat in diesem Jahr das Thema „Weniger ist mehr! – Reparieren, Teilen, Upcycling“

Mit dem im Oktober 2021 verabschiedeten Richtungsbeschluss zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2.0 habe sich Braunschweig das ambitionierte Ziel der Treibhausgasneutralität bis möglichst zum Jahr 2030 gesetzt, heißt es weiter. „Dies erfordert das Mitwirken der gesamten Stadtgesellschaft – mit anderen Worten: Ihr Mitwirken“, sagt Umweltdezernent Holger Herlitschke.

„Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt und zeigen Sie, wie Klimaschutz in Braunschweig aussieht.“ Der Wettbewerb hat dieses Jahr das Thema „Weniger ist mehr! – Reparieren, Teilen, Upcycling“. Gesucht seien Projekte, bei denen die Wiederverwendung, das Reparieren, Tauschen und Aufbessern gefördert wird, bei denen Neues aus Altem produziert wird oder bei denen eine gemeinschaftliche Nutzung im Fokus steht, erklärt die Stadt.

Kinder und Jugendliche werden bei der Preisvergabe besonders berücksichtigt

Neben dem Themenpreis gebe es die „Wildcard“: eine offene Kategorie für Bewerbungen, die sich nicht auf das diesjährige Thema beziehen, sondern in anderer Weise Klimaschutz betreiben. Die Wettbewerbsunterlagen und weitere Informationen können ab sofort unter www.braunschweig.de/klimaschutzpreis heruntergeladen oder postalisch beim Klimaschutzmanagement der Stadt angefordert werden.

Weitere Informationen erteilt Rabea Saad telefonisch unter (0531) 4706334 oder per E-Mail an klimaschutzpreis@braunschweig.de. Die Einreichungsfrist endet am Donnerstag, 31. August. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung, die sich auf mindestens fünf Einzelpreise verteilen. Es entscheidet eine unabhängige Jury. Kinder und Jugendliche werden bei der Vergabe besonders berücksichtigt. Die feierliche Preisverleihung wird Anfang 2023 erfolgen.

