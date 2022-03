Braunschweig: Radfahrerin verletzt sich beim Ausweichen

Braunschweig. Die 22-Jährige ist am Freitag einem Falschfahrer am Altwiekering ausgewichen – und deswegen gegen ein Auto gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall am Altwiekering: Eine Fahrradfahrerin verletzte sich beim Ausweichen. Ein Mann war ihr unerlaubterweise entgegengekommen. (Symbolbild)

Eine 22-jährige Braunschweigerin hat sich am Freitag bei einem Fahrradunfall verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls – denn der Verursacher flüchtete.

Die Frau fuhr nach Polizeiangaben gegen 9.54 Uhr mit ihrem Rad auf dem Altewiekring. In Höhe des dortigen Finanzamts kam ihr auf dem Radweg ein anderer Radfahrer entgegen – obwohl der Weg nicht in beide Richtungen freigegeben ist.

Polizei Braunschweig: Radfahrerin muss wegen des Sturzes in ein Krankenhaus

„Die Braunschweigerin wollte dem Falschfahrer ausweichen und fuhr dabei gegen ein geparktes Auto“, berichtet die Polizei. Sie stürzte nach vorn über ihren Lenker und verletzte sich so sehr, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An dem geparkten Wagen entstand zudem ein Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 entgegen.

red

