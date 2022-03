Die Plattenteller auf Braunschweigs Partymeile rotieren wieder

In die Clubs und Diskotheken ist das Leben zurückgekehrt. Nach der erzwungenen dreimonatigen Corona-Zwangspause konnte die Partyszene am vergangenen Wochenende wieder durchstarten. Alle hoffen, dass das Virus jetzt nicht noch einmal dazwischenfunkt – seit Beginn der Pandemie durften die Clubs nur für ein paar Monate im Sommer und Herbst vergangenen Jahres öffnen.

Nicht nur für die Gäste ist die Wiedereröffnung der Braunschweiger Clubs und Diskotheken ein Highlight, sondern auch für die DJs. Einer der „alten Hasen“ in der hiesigen DJ-Szene ist DJ Evolution, im „wahren Leben“ Evren Songürer (35). Als einer der Betriebsleiter von „Eule/XO“ im Gieseler Turm ist er für den kreativen Bereich verantwortlich – und für rund 15 bis 20 Kollegen, die in den verschiedenen Clubs und Diskotheken von Oliver Strauß und Tim Lemke regelmäßig ihre Künste an den Plattentellern zeigen.

„Es ist immer wieder schön, wenn die Nachricht kommt, dass es losgehen kann“, sagt er. „Neulich habe ich scherzhaft mal gesagt, dass ich mich in diesen Zeiten wie ein Saisonarbeiter auf einem Kreuzfahrtschiff fühle. Die Freude ist auf jeden Fall bei allen von uns immens.“ Am ersten Wochenende nach der Wiedereröffnung durften aber erst einmal die Jüngeren ran. Einer von ihnen ist DJ und Musikproduzent Alex Martura (23): „Man hat wieder richtig Lust loszulegen!“ 2017 hatte er seinen ersten Einsatz im „42° Fieber“.

Oliver „Lyde“ Lüddecke (DJ Ly Da Buddah) legt seit vielen Jahren im Brain Klub auf. Foto: Sebastian Priebe / regios24

DJ Lyde: Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, beschäftigt alle

Auch für Oliver „Lyde“ Lüddecke alias DJ Ly Da Buddah war der Neustart nach drei Monaten Pause im Brain Klub ein besonderer Moment. Allerdings macht er zwei Einschränkungen. Die erste: Im vergangenen Juni habe sich der erste Partyabend nach über einem Jahr der Schließung noch herausragender angefühlt. „Das war äußerst emotional. Von den meisten ist eine enorme Belastung abgefallen und das hat sich auch von der ersten bis zur letzten Sekunde bemerkbar gemacht.“ Diese Party werde er sein ganzes Leben nicht vergessen.

Die zweite Einschränkung: „Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, beschäftigt alle“, sagt DJ Lyde. „Das letzte Wochenende hat vielen geholfen abzuschalten, um dann mit aufgeladenen Batterien im Alltag gut zu funktionieren.“ Dennoch habe er auch Kopfschmerzen dabei.

Was ihn außerdem beschäftigt sind die negativen Folgen der Pandemie und der langen Schließung der Clubs auf seinen Berufsstand. „Es sind leider einige dabei, die es aus unterschiedlichsten Gründen nicht durch die Krise geschafft haben“, sagt Lüddecke. Er selbst legt seit mehr als 25 Jahren auf und produziert Drum-and-Bass, hat sich auch international einen Namen gemacht – ein Urgestein der Club-Szene.

DJ Alex Martura (links) und DJ Evolution sind froh, dass es in den Clubs wieder losgeht. Foto: Markus Hörster

DJ Alex Martura: Die Leute sind offener für Neues

Vor zwei Jahren hat die Pandemie begonnen. Was hat sich seitdem eigentlich beim Musikgeschmack verändert? Schwer zu sagen, findet DJ Evolution, weil die Clubs rund um den Gieseler Turm ganz unterschiedlich ausgerichtet sind – von eher Mainstream in Eule/XO bis zu einem Allround-Programm mit Klassikern im Flamingo Rosso. Aber eines sei nach der langen Pause spürbar, meint DJ Alex Martura: „Vor Corona waren die Leute ein bisschen eingespielt auf die Musik, die sie kennen – nun sind sie offener für Neues.“

Auch DJ Lyde meint: „Welche Musik heiß ist, kommt immer auf das Umfeld an. In den meisten Klubs läuft aktueller Hip Hop und Charts-Musik. Bei elektronischer Tanzmusik hat sich etwas mehr entwickelt.“ Durch die fehlenden Live-Gigs und das nötige Feedback hätten einige sich getraut, Wege einzuschlagen, die sie vorher nicht betreten hätten. Es mache sehr viel Spaß zu schauen, wer sich in welche Richtung entwickelt hat.

„Das gemeinsame Erleben in Klubs und auf Festivals ist essenziell für Drum and Bass, Techno und ähnliche Spielarten“, betont DJ Lyde. „Gerade moderne Musik besteht zum großen Teil aus technischen Feinheiten und weniger aus brillanten Akkorden und Melodien. Alle Lieder, die veröffentlicht werden, sind zig Mal live auf unterschiedlichen Soundsystem ausprobiert wurden. Seit März 2020 hatten die Klubs in Deutschland zwischen 18 bis 20 Monate geschlossen. Jetzt erscheint eine Flut an ungehörten Liedern. Im Brain läuft viel subkulturelle Musik, da haben wir die spannende Möglichkeit, erfrischend neue Musik auszutesten.“

DJ Evolution: Trotz Maske – bei uns überwiegt die Euphorie

Auch an diesem Wochenende sind FFP2-Masken auf den Tanzflächen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung obligatorisch. Nur am Sitzplatz dürfen sie abgenommen werden. „Das hält die Feiernden aber nicht davon ab, Spaß zu haben“, beobachtet DJ Evolution. Auch wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zuletzt vor einer Sommerwelle mit Corona-Infektionen warnte, tut das der Stimmung in der DJ-Szene derzeit keinen Abbruch: „Bei uns überwiegt die Euphorie“, zeigt sich DJ Evolution optimistisch. Er hoffe auf einen „Sommer der Freiheiten“.

